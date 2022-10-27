時力指數字王國與共軍密切 張善政：中資無主導權

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國民黨桃園市長參選人張善政（前中）表示，數字王國持股最大的是鄭姓馬來西亞人，2家中資共占17%，但並不是最大股東。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北27日電）時代力量立委邱顯智、桃園市議員參選人林佳瑋今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政擔任數字王國集團執行董事，但該集團最大股東其實是中共國務院掌握的央企，也與解放軍關係密切。

張善政中午親上火線到國民黨中央黨部回應質疑，他表示，數字王國絕對是國際級的電影特效公司，數字王國排得上前3大，鐵達尼號、蜘蛛人、復仇者聯盟、一級玩家都是數字王國的傑作；而持股最大的是鄭姓馬來西亞人，2家中資共占17%，但並不是最大股東。

張善政說，執行董事有2席，就是他與謝安，都是正港台灣人，陸籍董事僅有2席，剩下6席都不是陸籍，且陸籍董事對公司無主導權，數字王國是香港上市公司。

張善政指出，謝安是台灣人，國內媒體推崇有加，謝安不到30歲就到美國接掌數字王國，把數字王國的破產危機拯救起來，是台灣人在好萊塢的光榮與驕傲，能跟這些大公司的CEO平起平坐，在美國電影圈只有兩個人，就是謝安與李安。

張善政強調，他在數字王國擔任執行董事沒有支薪，純粹只是想幫謝安，讓台灣的年輕人把技術帶回來，為國家做事，他一毛都不拿，這在財報上可以看得非常清楚。

張善政表示，數字王國這種跨國公司，在國際上上市時，根本無法預料誰會買股票，中國大陸是世界第2大經濟體，怎麼可能沒有股份；必須面對這個事實，既然台灣要跨足國際，就不能面對中資就跑。

邱顯智與林佳瑋今天在立法院召開記者會，質疑張善政擔任數字王國集團有限公司執行董事，並揭露數字王國背後的最大股東，一個是中共國務院所掌握的中國中央企業，另一個保利文化背後的保利集團，更與解放軍關係密切，至今仍為中共重要的軍火進出口商，呼籲張善政出面說明相關疑義。

林佳瑋說，張善政從2021年6月28日開始，擔任香港上市公司數字王國集團有限公司執行董事，至今官網執行董事欄位也仍顯示是張善政，且公司未曾發布更改董事的公告。

林佳瑋指出，依據數字王國最新的2022中期報告，保利文化集團持股12.30%，中國中信集團持股5.04%，加總17.34%，而保利文化背後的母公司保利集團，是中共解放軍的軍工企業，中信集團則是中共國務院所屬的中央企業。（編輯：林淑媛）1111027