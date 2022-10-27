政院LGBTI人權研討會 羅秉成：性平讓台灣更包容

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（中央社記者賴于榛、實習記者陳美澐台北27日電）行政院今天舉行LGBTI人權研討會，探討同志人權，也關注雙性人及跨性別者的議題。行政院政務委員羅秉成表示，參與研討會是對人權的支持，性別平等能讓台灣社會更具包容性，乃至加強民主韌性，也可做為施政參考。

由行政院性別平等處等單位舉辦的第二屆「2022台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會」今天在台北舉行，這是繼2019年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）爆發後再次復辦。

研討會共有3大主軸，分別為雙性人、跨性別者及同志權益保障，也延續探討同志人權推動，期望促進雙性人及跨性別者在反歧視及相關法律議題的跨國交流。

羅秉成、歐洲經貿辦事副處長馬威杰（Guillermo Martinez）、美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等受邀出席並致詞。

羅秉成認為，參與研討會是對人權的支持，性別平等可以使台灣社會更具包容性，甚至加強民主韌性，此次研討會內容也將作為未來性別政策的參照。他提及，研討會舉辦成功有很多重要推手，包括歐洲經貿辦事處、第一次參與協辦的美國在台協會，還有外交部、同志諮詢熱線。

馬威杰指出，歧視不曾消失，但是歐盟和台灣可以合作，歐盟中仍有許多國家未通過同婚法律，依然有許多人害怕公開性別認同，甚至揭露身分也十分危險，而台灣是很有活力的民主體制，因此有責任肩負性別平等議題。

受邀參與會議的巴基斯坦Wajood協會理事長艾莎．穆加爾（Aisha Mugal）說明，巴基斯坦許多右派團體會攻擊LGBTI人士，對公眾人士而言，受傷害的風險也更大，由於她在國內因身分收到死亡威脅，目前只能避居泰國曼谷。

極權主義的浪潮下，孫曉雅表示，面對暴力，台灣逆勢而行，性別平等成為包容的力量，雖然仍有進步空間，但是社會包容得到充分的展示，這是獨特且鼓舞人心的故事，尊重及包容有助於建立強大的民主社會。

LGBTI族群包含女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人。（編輯：趙蔚蘭）1111027