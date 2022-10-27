外交部：疫後首個印尼國會團結束訪台 盼深化合作

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外交部27日表示，「印尼國會台灣連線」訪團也赴台中參訪農業改良場，並讚嘆台灣農業技術的先進，並盼在病蟲害防治及作物儲藏領域向台灣學習。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月27日

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）「印尼國會台灣連線」今天結束4天訪台行程，外交部表示，訪團除晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃，也赴台中參訪農業改良場，並與勤益科技大學印尼學生交流，成果豐碩。

外交部晚間發布新聞稿指出，「印尼國會台灣連線」共同主席馬大倪（Mardani Ali Sera）議員、夫人瓦辛媞（Siti Oniah Warid），及阿塞普（Asep Maoshul Affandy）議員24日至27日來台訪問。

外交部常務次長俞大㵢款宴訪團時表示，很開心歡迎疫情趨緩後第一個印尼國會議員團，感謝訪團成員以具體行動表達對台情誼，並期盼「印尼國會台灣連線」更成長茁壯，在印尼國會形成堅強友台力量，進一步提升台灣和印尼在各領域的合作。

外交部指出，訪團參觀台中區農業改良場時，讚嘆台灣農業技術的先進，並盼在病蟲害防治及作物儲藏領域向台灣學習；另在勤益科大精心安排下，與產學合作國際專班的印尼畢業生及在校生交流，瞭解台灣清真措施完善、生活品質良好，因此多數印尼學生畢業後選擇續留台灣工作。

外交部指出，馬大倪認為台灣與印尼都面對疫情、氣候變遷以及烏俄戰爭等挑戰，應共同合作促進世界和平與繁榮。訪台期間議員們深感在台印尼移工及學生均受到妥善照顧，對台灣政府表示感激，並希望未來有更多的印尼學生來台學習深造，進一步深化台灣與印尼的交流與合作。

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蔡總統今天接見訪團時則表示，印尼是台灣推動新南向政策的主要目標國之一，過去6年來，台灣與印尼簽署逾20項合作備忘錄，在包括農業、教育等各領域持續深化交流。蔡總統期待台灣與印尼持續透過經貿等合作提升雙邊關係。

游錫堃接見訪團時也指出，印尼位居印太區域核心位置，是東南亞最大經濟體，是台灣非常重要夥伴。在台灣有超過25萬名印尼朋友在台求學、工作及生活，台印尼人民往來頻繁，兩國經貿合作互補，關係密不可分。（編輯：趙蔚蘭）1111027