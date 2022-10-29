造勢晚會遭疑出動無人機 盧秀燕競總：吊車拍攝

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尋求連任的台中市長盧秀燕28日晚間舉辦造勢活動，網友質疑競選總部使用空拍機拍攝空拍畫面，競選總部澄清，本月已舉辦太平、沙鹿2次造勢大會，均未使用無人機空拍。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月29日

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（中央社記者蘇木春台中29日電）尋求連任的台中市長盧秀燕昨晚造勢活動，國民黨主席朱立倫因搭機至台中時，無人機闖入空域而延誤降落未出席。網友質疑競選總部使用空拍機拍攝，競總則澄清使用吊車拍攝。

盧秀燕昨晚在沙鹿運19壘球場舉辦「農漁民作伙來挺燕」海線聯合造勢大會，朱立倫原擬出席，卻因從金門搭機往台中途中，遭空拍機闖入機場空域，導致機場正常起降受阻而未出席。國民黨昨晚也發布新聞稿，要求行政院正視飛航實務第一線威脅，盡速提出務實改進措施。

尋求連任的台中市長盧秀燕28日晚間舉辦造勢活動，遭質疑競選總部使用空拍機拍攝空拍畫面。競選總部29日說明，沙鹿場造勢大會是租用合格吊車吊載人員拍攝高空照。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月29日

但有網紅「四叉貓」質疑盧秀燕競總「提供造勢晚會空拍照，又說沒有使用空拍機」，引發網友熱議。盧競選總部今天發布新聞稿表示，依民用航空法第99-14條，從事遙控無人機飛航活動不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動，因此競總本月已舉辦太平、沙鹿2次造勢大會，均未使用無人機空拍。

至於外界質疑昨晚造勢空拍照畫面，競選總部說明，太平場是借用太平體育場對面的高樓頂樓拍攝高空照；沙鹿場是租用合格吊車吊載人員拍攝高空照。網友拿競選總部提供吊車拍攝的高空照，稱主辦單位提供的空拍照是「4架無人機拍攝」完全不是事實，歡迎網友向競選總部求證，切勿人云亦云散播不實言論。

競選總部並證實，2場造勢活動均有不明無人機干擾活動，於活動開場前後飛到會場上疑似進行拍攝，主辦單位為確保晚會參加人員安全，均第一時間向警方聯繫請求協助，依規定操作讓不明無人機離場或迫降。競選總部呼籲，造勢晚會是公開選務活動，歡迎民眾到場力挺，但請勿使用無人機拍攝干擾活動進行，以免以身試法。

台中市政府警察局清水分局今天告訴中央社記者，昨晚6時30分至7時30分間，造勢活動會場上空發現無人遙控機，共有3架次進入會場上空，飛行高度約50至100公尺。

警方指出，依民用航空法規定，無人遙控機不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動、不得於日落後至日出前時間飛航；且確認主辦方未依法提出申請於活動中使用無人遙控機，立即出動刑事警察大隊無人遙控機干擾設備，將3架次的無人遙控機干擾引導至地面，未發生事故。

警方強調，於落點因無找到無人遙控機使用者，因此無從究責；若查獲違規遙控無人機所有人或操作人，將報請市府交通局裁罰，依民航法規定將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1111029