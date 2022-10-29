謝福弘競選總部成立 馬英九赴頭份站台力挺

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國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（左2）29日舉辦頭份、三灣、南庄競選總部成立大會，前總統馬英九（右2）到場站台表示，國民黨要全力支持這名優秀參選人，全力支持他就等於是全力支持農民、全力支持苗栗縣民。（謝福弘競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今天舉行頭份、三灣、南庄競選總部成立大會，前總統馬英九前往頭份站台指出，肯定謝福弘具水利、農事專業，熟知地方需求，值得推薦。

馬英九繼10月9日陪同謝福弘到竹南、頭份地區傳統市場掃街拜票，謝福弘今天舉行頭份、三灣、南庒競選總部成立大會，馬英九前往頭份站台時不忘以客語向鄉親問好搏感情。

馬英九指出，謝福弘是土生土長苗栗市客家人，在苗栗農田水利會服務38年，對苗栗的農業、農民非常了解，也知道農民的需求、如何妥善分配水源，幫助農民順利耕作，苗栗是農業大縣，需要這種對農民、農業了解的人來當縣長。

馬英九表示，謝福弘過去任職水利會時，走訪每個灌區，行政經驗豐富、接地氣，是真正的土地公，同時也是國民黨黨員，國民黨最講究感情與道義，這樣一名好的候選人，國民黨要全力支持，全力支持謝福弘就等於是全力支持農民、全力支持苗栗縣民。（編輯：戴光育）1111029