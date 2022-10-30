陳時中：抗共保台價值無關選舉 是全民共識

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，「抗共保台」是一種個人價值，與選舉無關，這也是全民共識，不是撕裂台灣的手段。

前民進黨主席許信良昨天說，年底九合一選舉對民進黨很不利，也不認同民進黨主打「抗中保台」，不應把地方選舉當作是人民支持和平或戰爭的根據，強調戰爭的危機對選情絕對不利。

陳時中今天上午出席電器盃節能公益路跑暨嘉年華後接受媒體聯訪表示，「抗共保台」是一種個人價值，與選舉無關，不是選戰策略，但在選舉時必須被彰顯。

陳時中指出，「抗共保台」是全民的共識，「怎麼會是撕裂台灣的手段？」

此外，媒體詢問，衛福部長薛瑞元等人日前夜赴陳時中競選總部，遭質疑是為了高端疫苗在串供。陳時中搖頭，並說「這是一個污辱人的說法」，沒有犯罪情況怎麼會被套上串供，指控的人沒有法律修養。

陳時中強調，他跟薛瑞元是好朋友，大家許久沒有見面，聊聊是應該的，選舉不會選到連朋友都不能交。

媒體追問，陳時中昨天說要討論高端打電話就可以了，無須見面，是否代表曾有與薛瑞元等人打電話談高端。陳時中說，沒有這件事，他只是說如果要講用電話就可以講了。

另外，韓國梨泰院昨天晚間發生嚴重踩踏意外，陳時中說，市長要隨時提高警覺、注意市政，這是基本態度，就像日前台北的小水災就可能演變成大災害，還有日後大巨蛋開始營運也必須嚴格執行交通維護審查。（編輯：唐聲揚）1111030