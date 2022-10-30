無黨竹北市長參選人郭漢章 提疫苗補助照顧健康

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無黨籍新竹縣竹北市長參選人郭漢章（後左）30日表示，將延續現任竹北市長何淦銘的福利政策外，也因有感疫苗防護力的重要性，再推出3項新的疫苗補助，讓竹北市民受惠。（郭漢章競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月30日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）無黨籍新竹縣竹北市長參選人郭漢章今天提出，他推動3項新的疫苗政策，包含嬰兒肺炎鏈球菌、孕婦百日咳、B型腦膜炎雙球菌等疫苗補助，照顧市民健康。

郭漢章競選團隊今天發布新聞稿指出，延續幸福，讓竹北更幸福，郭漢章將延續現任竹北市長何淦銘的福利政策外，也因有感疫苗防護力的重要性再推出3項新的疫苗補助，讓竹北市民受惠。

郭漢章說，在嬰兒肺炎鏈球菌疫苗補助中，施打時程為2個月、4個月、6個月（自費）及滿一歲，其中，第三劑（6個月）需自費的部分，由公所補助。

郭漢章說，在女性孕期接種疫苗，提升孕婦抗體保護，因此，他提出孕婦百日咳接種補助，照顧孕婦健康。此外，還要提供民眾B型腦膜炎雙球菌疫苗等相關補助。

郭漢章表示，市民的健康福祉他的政策之一，透過疫苗的補助，讓嬰幼兒有健康的防護能力，孩子健康父母安心。（編輯：張銘坤）1111030