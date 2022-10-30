岡山造勢游錫堃站台：陳其邁歷練豐富是高雄人的寶

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄市長陳其邁今天在岡山造勢，會場湧入2萬多人，立法院長游錫堃站台表示，台灣政壇中經歷這麼豐富的人不多，陳其邁是高雄人的寶，呼籲一定要讓他高票連任。

陳其邁競選連任，今天到岡山舉辦造勢暨農漁水利後援會成立大會，有游錫堃、農委會主委陳吉仲親自站台外，農會、漁會總會長也都出席力挺。

下午天公不作美，陳其邁大進場前天空飄起細雨，鄉親仍夾道歡呼迎接，陳其邁也沿路與鄉親握手、打招呼，花了比原訂長2倍的時間才走上舞台。大會指出，會場共湧入約2萬人。

游錫堃說，陳其邁過去學醫，學生時代參加學運，32歲就擔任立委，在黨團是領導者，在行政院當到副院長，再回高雄擔任市長，在台灣政壇經歷這麼豐富的人不多，是高雄人的寶，過去自己擔任行政院長、提出南北均衡發展時，陳其邁也提出很多寶貴意見，呼籲一定要讓陳其邁高票當選，讓高雄起飛。

陳吉仲指出，陳其邁擔任行政院副院長時，助推動農民職業災害保險等多項政策，上任高雄市長後，前鎮漁港迎來建設，也積極建設冷鏈物流，助農漁產品銷售，面對鳳梨、石斑禁止輸中，積極拓展海外市場，穩住產地價格，選擇好市長，讓農漁民都能獲得照顧，要「讓陳其邁得票破百萬」。

陳其邁說，農漁民都是看天吃飯，下大雨、沒水都會受影響，去年大雨遇上木瓜收成，自己跟農會總幹事通完電話就立刻穿上雨鞋、衝到美濃；天氣冷時則到養殖場關心，當晚就睡在養殖場；針對養殖、農民保險降低農民負擔，面對石斑魚被禁止輸中，也二話不說推出補助，「只要我當市長，就會全力挺農漁民」。

面對岡山地區民眾，陳其邁細數2年來招商引資成績，「現在其他5都已經看不到高雄車尾燈」，自己也努力解決螺絲工業等傳統產業缺工缺料問題，過去大家都說岡山人口停留在9萬多，喊出「再給我4年，要讓岡山人口突破10萬」。（編輯：陳仁華）1111030