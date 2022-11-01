蔣萬安遭控顧拜票擋救護車 陳時中：讓開就好

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）民進黨立委林楚茵今天質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安為拜票擋救護車，民進黨台北市長參選人陳時中說，擋到就趕快讓開，這是最基本的態度。

蔣萬安今天上午到基隆陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑拜票，遭林楚茵在臉書發文質疑，拜票過程遇到救護車要經過，民眾也高喊「讓讓」，蔣萬安、謝國樑卻繼續大喊競選口號，喊完才願意讓路，「簡直是泯滅人性，為了選舉選到沒良心」。

陳時中今天晚間到景美集應廟舉辦廟口開講前接受媒體聯訪表示，擋到救護車就趕快讓，這是很簡單的事情。

陳時中致詞時再度提及，蔣萬安在基隆遇到救護車不讓，「擋到讓開就好了啊，哪有這麼多理由可以講。」他說，對的事情做、不對的事情改掉，這是最基本的態度，也是他面對市政的態度。

此外，電視辯論會即將在5日登場，陳時中受訪時說，他過去長期在指揮中心擔任指揮官，大家都了解他不是靠口才，而是做事情的人，辯論會也是抱持這樣的精神，雖然拙於言辭，但會盡量把事情說清楚。

媒體追問，衛福部長薛瑞元等人日前夜赴陳時中競選總部，是否是為了準備辯論模擬考。陳時中反問，「模擬考還有少嗎？記者天天都在給我模擬考，不需要他們來幫我模擬考。」

另一方面，對於高端昨天公開疫苗採購單劑價格遭質疑是為了救民進黨選情，陳時中表示，在野黨一直要求公布價格，公布也是符合社會期待。（編輯：張銘坤）1111101