張善政：我是唯一能把科技大廠引進桃園的參選人

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，若他當選桃園市長，絕對會全力協助台積電在桃園落腳。事實上，他是唯一有能力把不止台積電的很多國際科技大廠引進到桃園市的參選人。

張善政上午在國民黨基隆市長參選人謝國樑、前台北市長郝龍斌陪同下，前往中壢區銀河廣場，參加終止家庭暴力與制止人口販運全省連線活動，接受媒體聯訪時表示，張善政跟謝國樑「善樑（善良）」連線，今天的活動是要抗拒家暴，不支持人口販賣，這也是應該支持的事情。

對於記者詢問如何看待行政院長蘇貞昌到桃園市和桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬一起開記者會，力挺台積電到桃園設廠。

張善政表示，台積電如果能到桃園，這是所有市民共同的期望，若他當選市長，絕對全力協助台積電在桃園落腳。事實上，他是唯一有能力把不止台積電的很多國際科技大廠引到桃園的參選人，將來也會繼續努力去做。

張善政指出，台積電的聲明並沒有說要來桃園，「是不排除任何的可能」，民進黨自己講說台積電就是要來桃園，用意非常明顯就是選舉。

謝國樑表示，張善政在科技部長、行政院長任內，在地方建設跟各項公共議題提供很多協助，是他非常敬重的前輩。北北基桃一定是聯合作戰，只要桃園能當選，相信基隆也能當選。未來雙方的選舉還是緊密聯合，很開心今天可以一起出席這場有意義的活動。（編輯：方沛清）1111103