綠營批「柯友友」寄生北市府 黃珊珊：有不法可提告

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊質疑，「柯友友」無專業又寄生台北市政府，質疑黃珊珊若上任將如何處理？無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，若有不法可直接舉證提告。

黃珊珊下午拜會財團法人台北市賽珍珠基金會暢談新移民政策。媒體會後聯訪詢問，陳時中競選團隊提出質疑，有群無專業的「柯友友」寄生北市府，並舉台北市長柯文哲任用無交通專業的李文宗擔任台北捷運公司董事長，若黃珊珊上任要如何處理這些人？

她表示，若是這樣的話，就應檢查一下目前的國營事業裡，有多少董監事是民進黨籍，並說相關董監事都有其專業，認為陳時中團隊批李文宗任內3年的虧損達新台幣56億元，但實際是因這3年是受疫情影響，導致捷運運量下降，加上全面減租措施所致。

黃珊珊直指，若陳時中團隊意思是不希望北捷減租，難道是要調票價嗎，若是就大聲說出來，不要怪罪李文宗，且若有不法可直接舉證提告，不需藉此做諸多影射。

媒體追問，媒體人趙少康說未提用民眾黨新竹市長參選人高虹安高虹安換黃珊珊，且國民黨台北市長參選人蔣萬安也說最早提棄保者是柯文哲，看法為何？黃珊珊質疑「所以前幾天的新聞都是一場誤會嗎」。

黃珊珊指出，先前講得很清楚的人，現在又不敢負責，她多次問蔣萬安是否同意如此赤裸裸的政治分贓，如今看來蔣萬安是用平常心來看待。

媒體問，如何看柯文哲近日說自己個人特質太強，柯粉支持度很難百分百轉移給黃珊珊，引發外界猜測柯文哲要放棄北市選情，且柯文哲也評估黃珊珊選情隱憂為低投票率。

黃珊珊認為，柯文哲的政績就是最好輔選方式，大家不需見縫插針，選舉本來就是要靠參選人自己努力，爭取所有人的支持，不須每天都用政治方式分化，且台北市民很有智慧，將選民分成不同顏色選票的做法是沒意義的。（編輯：李亨山）1111103