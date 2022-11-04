歡慶排燈節 吳釗燮提嗆中爆紅推特喊「我愛印度」

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部長吳釗燮今天出席「印度排燈節」在台慶典，並高喊「我愛印度」。他笑稱自己跟印度特別親近，還曾因印度被稱「Get lost（滾開）部長」，起源是2020年中國施壓印媒不得報導台灣國慶時，他在推特（Twitter）叫中國「滾開」。

印度排燈節（Diwali）是印度盛大節慶，台北印度愛樂中心、外交部、在台印度社團今晚在美僑俱樂部舉行慶典，現場準備多項印度傳統歌舞表演。

出席者包括吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉、台印國會友好關係協會會長吳玉琴，印度駐台3位副代表，以及長期推廣印度文化的印度博物館創辦人吳德朗。歌手周華健亦出席活動並全程參加餐會，引起現場許多來賓爭相合照，吳釗燮也化身粉絲，熱情邀約周華健一起自拍。

吳釗燮致詞時表示，台灣與印度因為享有共同價值，雙方關係自然成長茁壯，不論是貿易、文化、供應鏈各方面都蒸蒸日上，台印去年貿易額比2020成長了64%，有多達2800個印度學生在台學習，相信台印將持續強化在印太區域的合作。

吳釗燮表示，台灣在印度社群媒體獲得廣泛支持，當前年中國駐印度官員為了印度媒體報導台灣國慶一事發牢騷的時候，他曾在推特發文叫中國官員滾開，印度網友都很愛這則推文。

吳釗燮表示，他期待台印不僅民間關係蓬勃，雙邊關係也能不斷提升，達到全新的高度，他並在結尾大喊「我愛印度」，贏得滿堂掌聲。

印度排燈節典故來自印度史詩，也代表印度教新年，家家戶戶點燈慶祝，象徵光明終結黑暗。（編輯：楊蘭軒）1111104