立院內政委員會查砂石爭議 鍾東錦競總批選舉秀

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立法院內政委員會7日赴苗栗縣卓蘭鎮會勘無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦持有的農牧用地違法堆置砂石情況，民進黨立委湯蕙禎（右）、苗栗縣議員陳光軒（左）指出，原本堆置砂石快比高壓電塔高，近幾日業者疑似得知會勘行程，徹夜運出砂石，少了一大半，諷刺是「鍾公移山」。中央社記者管瑞平攝 111年11月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）立法院內政委員會今天赴苗栗縣考察，會勘無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的農牧用地涉違法堆置砂石，要求縣府處置。鍾東錦競選總部指出，立院淪為政黨打手，只是一場選舉秀。

時代力量、民進黨日前相繼在立法院召開記者會，指控鍾東錦持有的農牧用地涉違法堆置砂石，今天立法院內政委員會考察苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況。

考察由民進黨立委湯蕙禎、沈發惠、洪申翰帶隊，與內政部、經濟部、農委會、環保署、法務部、苗栗縣政府等機關現場會勘卓蘭水廠段的農牧用地使用情形。

苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、陳品安及時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎等人也到場關切。

沈發惠指出，歷年衛星影像空拍圖顯示，現場砂石場7公頃多場區，只有1公頃多的作業區域是合法使用，周邊農牧用地違反區域計畫法堆置砂石嚴重。

沈發惠說，農地長出砂石山，原本堆得快比高壓電塔還高，今天高度已經減少一半，根據在地居民回報，業者這3天徹夜將大半砂石運走，趕在會勘前行動，完美示範「鍾公移山」。

前苗栗縣議員陳春暖表示，卓蘭是水果之鄉、水果王國，但砂石山讓附近農民與居民深受其害，鄉親最不能接受的是空污，強風一吹砂石滿天飛，門窗緊閉，屋內仍一堆灰塵，還有砂石場作業的噪音、排水污染問題，大家敢怒不敢言。

洪申翰指出，依區域計畫法、水污染防治法、噪音管制法、空氣污染防制法等法律，主管機關都應該按次處罰、限期改善，未改善還可以停工、停業，甚至涉有刑責可移送法辦。

洪申翰表示，苗栗縣政府歷年來雖有開罰，但不是有罰就好，重點是問題能被解決、改善，否則在地方持續發生，沒有居民會對政府有信心。

沈發惠等人要求各相關單位，針對可能違反的法律，責成地方機關積極處理，並向內政委員會答覆。

苗栗縣政府地政處地用科科長廖文正表示，經農業處審認此土地違規使用，不符區域計畫法規定，自民國101年至今已依違反區域計畫法開罰6次，共開罰新台幣91萬元，最後一次是11月3日開出。

另外，依照區域計畫法的違規裁罰是裁罰行為人，並非土地所有權人，這些土地的所有權人總共有5人，鍾東錦是其中之一。

針對立法院內政委員會今天會勘，鍾東錦競選總部指出，立法院成為政黨打手，內政委員會以考察「苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況」名義辦理會勘，根本是一場選舉秀。

鍾東錦競總表示，動員綠色民代，指揮內政部、經濟部、農委會、環保署，甚至連台電等行政機關配合演出，是濫用職權「假會勘真打壓」，操弄地方選舉的獨裁惡霸手段。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，鍾東錦所持分的土地租用給合法砂石業者，遭違規堆置砂石，依違反區域計畫法裁罰，處罰對象是行為人，而非土地所有權人，如此簡單法律觀念，難道身為肩負審查、修改法令職權的立委會不知道，顯然只是民進黨立委刻意誤導大眾，試圖營造選民對鍾東錦負面觀感、醜化對手的伎倆而已。

徐廷琮指出，鍾東錦多次表示已離開砂石業多年，目前確實有一些持分土地，但租給合法砂石業者，雙方就是房東與房客關係；土地出租後，對於房客如何使用，無法時時刻刻追蹤，若有違規情況，呼籲相關單位依規定處理、開罰。（編輯：戴光育）1111107