Kolas貼文花蓮要被看見 國民黨批出賣國安

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka宣布參選後受國際媒體關注，日前接受在澳洲播出新聞節目訪問，她將內容截圖臉書貼文；今天被國民黨部指涉嫌違反國家「要塞堡壘地帶法」。

Kolas以「花蓮要被看見」為題在臉書（facebook）貼文表示，接受美國知名的新聞節目「60分鐘（60 MINUTES）澳洲版採訪，節目在澳洲當地第9頻道播出，與資深主播Tom Steinfort對談，深度分析台灣與中國關係，以及台灣國防與民防準備。Kolas告訴世界的觀眾「我曾經是總統府發言人，現在正在參選花蓮縣縣長」。

Kolas貼文提及，花蓮有重要軍事基地，是守護國家安全前灘，需要有清楚國安意識與國家認同的縣長與縣民，為自己土地奮鬥。貼文其中1張照片是空軍基地為背景，Kolas舉起右手似乎與男主播交談情形。

對於對手陣營指控，Kolas競選辦公室回應，如果民眾有疑問，Kolas向來公開透明，也樂意說明。再者，受訪地點是在花蓮家樂福賣場頂樓停車場，任何在此停車民眾都看得到一樣畫面；而花蓮機場並不適用「要塞堡壘地帶法」，國民黨花蓮縣黨部要多了解法律。第三，就國家安全立場，8月份中國軍演時，國民黨副主席夏立言還率團到中國，連國民黨自己人都認為有問題紛紛砲轟。「和平不是跪舔，國民黨的投降思維罄竹難書」。

國民黨花蓮縣黨部今天發布新聞稿表示，接獲自花蓮空軍基地退伍民眾檢舉，指Kolas疑涉違「要塞堡壘地帶法」規定，以花蓮重要空軍基地做背景，還出現跑道和相關軍事設施，公然違法而且離譜的事情，由於事關國家安全，相關單位應介入調查處理。

新聞稿指出，花蓮機場屬軍事管制區，縱使有部分觀景台可以眺望景觀，也不能對著軍事設施拍照錄影，此規定正是為保護國家安全。Kolas在大談國家安全之際，卻自己疑涉嫌洩漏國家軍事機密，一點保防意識都沒有。Kolas個人臉書不應輕率犧牲國防安全，只是為攫取選舉宣傳利益。（編輯：孫承武）1111110