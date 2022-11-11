更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 吸引逾千隻過冬數量創新高
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情1/300
首頁 / 政治

謝國樑將反告誣告 蔡適應：歡迎

2022/11/11 12:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民主進步黨基隆市長參選人蔡適應昨天告發中國國民黨基隆市長參選人謝國樑涉犯洗錢防制法，謝國樑今天下午將反告蔡適應誣告；蔡適應說，實在太好了，歡迎謝國樑提告。

蔡適應上午出席信義國民小學地下停車場啟用典禮，接受媒體聯訪表示，罪證確鑿的事，本來就要深入調查，他帶著基隆人疑惑去台灣基隆地方檢察署告發。

他說，重點很清楚，謝國樑主張與前德信證券董事長林冠百的借貸關係與德信證券無關，但德信證券在檢調調查中就是洗錢案，最終受益者是謝國樑，呼籲謝國樑儘速返還侵占德信證券新台幣1億餘元。

蔡適應表示，謝國樑要告他更好，「就怕他不敢提」，德信證券的錢不是林冠百或謝國樑的錢，德信證券的錢到了謝國樑手上就是洗錢、背信和侵占。

謝國樑上午出席在國民黨基隆市黨部舉行的黨代表座談會，接受媒體聯訪表示，這起案件台灣台北地方檢察署已查過，非常清楚。3年前已結束的案件，蔡適應冷飯重炒，要負誣告法律責任。（編輯：李明宗）1111111

謝國樑
是否辭立委 蔡適應：無論哪個位置都會做好工作 謝國樑指郝龍斌爭取2088路線 蔡適應批詐騙市民
蔡適應
藍籲公布蔡適應論文審查結果 台北大學：3個月內完成 黃國昌曝賤賣眷地證據音檔 國防部：不代表官方立場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台中市府被控變賣社宅用地 盧秀燕駁斥