謝國樑將反告誣告 蔡適應：歡迎

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民主進步黨基隆市長參選人蔡適應昨天告發中國國民黨基隆市長參選人謝國樑涉犯洗錢防制法，謝國樑今天下午將反告蔡適應誣告；蔡適應說，實在太好了，歡迎謝國樑提告。

蔡適應上午出席信義國民小學地下停車場啟用典禮，接受媒體聯訪表示，罪證確鑿的事，本來就要深入調查，他帶著基隆人疑惑去台灣基隆地方檢察署告發。

他說，重點很清楚，謝國樑主張與前德信證券董事長林冠百的借貸關係與德信證券無關，但德信證券在檢調調查中就是洗錢案，最終受益者是謝國樑，呼籲謝國樑儘速返還侵占德信證券新台幣1億餘元。

蔡適應表示，謝國樑要告他更好，「就怕他不敢提」，德信證券的錢不是林冠百或謝國樑的錢，德信證券的錢到了謝國樑手上就是洗錢、背信和侵占。

謝國樑上午出席在國民黨基隆市黨部舉行的黨代表座談會，接受媒體聯訪表示，這起案件台灣台北地方檢察署已查過，非常清楚。3年前已結束的案件，蔡適應冷飯重炒，要負誣告法律責任。（編輯：李明宗）1111111