苗栗縣選情緊繃 綠營批鍾東錦陣營阻撓文宣發送

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立法院黨團今天召開記者會，指民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競總，委託派報社協助派發的合法文宣，遭無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦陣營檢舉提告、阻撓發送，呼籲鍾東錦不要用訴訟恐嚇鄉親。

此外，民進黨立委沈發惠說，鍾東錦稱已脫離砂石業超過10年，但根據財產申報資料顯示，鍾東錦在2013年到2019年，擔任聯富砂石等董事，根本一天都沒脫離砂石業。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、立委沈發惠及賴品妤，以及苗栗縣議員、徐定禎競選總部發言人曾玟學、苗栗縣議員參選人邱毓興，今天在民進黨立法院黨團召開記者會，說明徐定禎競選總部委託派報社協助派發文宣，卻遭鍾東錦陣營檢舉提告、阻撓發送。

羅致政表示，這份文宣從形式上來看，徐定禎有親自簽名，也符合選委會的要求，不是黑函，也負責任地向選民說明；從實質內容來看，文宣的內容引述自判決書或鍾東錦等人的說法，以及媒體報導、財產申報資料，有事實基礎。

羅致政指出，徐定禎競總委託派報社發送的文宣，是合法文宣，內容是可受公評之事，如果鍾東錦陣營繼續攔截，有涉及妨害自由等問題，「我們會採取反告動作」。

羅致政也向鍾東錦喊話，不該製造警察更多困擾，「你可以在馬路上攔我們，沒辦法在網路上攔我們」。（編輯：蘇龍麒）1111111