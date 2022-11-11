時力會勘砂石場控農地違法 鍾東錦競總：演過頭

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民進黨、時代力量立委連日指控無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦所持分農地涉違法堆置砂石，繼立法院內政委員會日前考察後，時力立委陳椒華（左）及同黨苗栗縣長參選人宋國鼎（左2）等人11日再度邀集相關單位人員到卓蘭統日砂石場現勘。中央社記者管瑞平攝 111年11月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）時代力量立委陳椒華、苗栗縣長參選人宋國鼎指控無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦農地涉嫌竊占國土，今天會同國產署等單位現勘；對此，鍾東錦競選總部回應，選舉作秀已演過頭。

民進黨、時代力量立委連日指控無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦所持分的農地涉嫌違法堆置砂石，繼立法院內政委員會7日考察會勘後，陳椒華及宋國鼎等人今天再度邀集農委會農田水利署、國有財產署及縣府相關單位人員，前往苗栗縣卓蘭鎮統日砂石場現勘。

陳椒華出示統日砂石場2004年的航照圖表示，鍾東錦持分的土地在當時已有建物，且與砂石場連在一起，其中2層樓的違建已遭農水署和國產署證實占用國有地，竊占國土是公訴罪，追溯期長達20年，要求農水署和國產署針對鍾東錦提出刑事竊占罪，對現任地主提起民事拆屋還地訴訟，並要求苗栗縣政府執法拆除違建及進行行政裁罰。

由於遭占用國有地夾在統日砂石場私有地中間，今天砂石場停工，陳椒華等人不得其門而入。國產署中區分署苗栗辦事處主任林彥宏表示，針對統日砂石場涉嫌占用國有地部分，日前已提告統日，至於違建實際行為人不確定，須由檢調調查確認。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，連日來的選舉秀已經演過頭，拜託立委好好做事，不要再綁架行政公務人員，配合民代演出。

徐廷琮指出，從今天的會勘行程看到國有財產署人員已經多次解釋，砂石場及土地使用人是統日砂石，相關指涉不法的提告對象是「行為人」，但是陳椒華等人在現場仍不斷跳針，施壓要求追究對象應該是鍾東錦，再度上演幻想別人有罪，並且濫用職權，指揮辦案的戲碼。

他說，這樣的立委和政黨，若不是素質低落，就是純心誤導，公然栽贓嫁禍，極其惡劣，呼籲別再仗著民代身分欺壓無辜公務人員以及民間企業，抹黑鍾東錦。（編輯：張銘坤）1111111