謝福弘通霄競總成立 馬英九站台力挺

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國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（左2）12日舉辦通霄競選總部成立大會，前總統馬英九（左3）到場站台，懇請縣民支持老老實實做事、為農民爭取福祉的謝福弘。（謝福弘競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月12日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今天舉辦通霄競選總部成立大會，前總統馬英九到場站台，並致贈駿馬木雕，象徵一馬當先、馬力十足，也預祝謝福弘馬到成功。

馬英九致詞表示，苗栗縣面對人口外移、高齡化等問題，應該讓謝福弘進入苗栗縣政府，將服務農民的精神推廣至全苗栗，讓苗栗年輕人可以在家鄉工作，不必北漂、南漂。

他指出，國民黨苗栗縣長的提名過程，黨內發生了分裂，大家都不樂見，懇請縣民支持老老實實做事、一直在為農民爭取福祉的謝福弘。

馬英九表示，民進黨在中央執政，出現高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗案涉圖利廠商、欺騙人民，還有台南發生槍擊案及詐騙集團囚虐民眾等社會案件，民進黨的執政敗壞到不可思議，呼籲人民不可再沉默，應用選票讓民進黨下架。

馬英九致詞後，致贈謝福弘1座駿馬木雕，象徵一馬當先、馬力十足，也預祝謝福弘馬到成功。

謝福弘指出，近期有很多假消息、假民調，但他一直堅持下去，要讓好山、好水、好環境的苗栗縣不被砂石及廢棄物污染，苗栗縣絕對不能被染黑，鄉親要選擇沒有包袱的謝福弘，一齊守住苗栗的尊嚴。（編輯：戴光育）1111112