雲林選情 張家農舍案藍綠陣營再交鋒

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國陣營今天再批張家農地違建案，認為「光拿出土地謄本無法讓人釋疑」。對手張麗善陣營則回應，住所皆合法，勿再浪費媒體資源做攻擊。

劉建國8日質疑張麗善住處違法；張善團隊提供地籍資料，強調住所為建地，絕非農地；劉陣營昨天到雲林縣府聯合服務中心遞件檢舉張麗善「農地非農用」，今天再開記者會，質疑張麗善提供的地籍資料。

民進黨雲林縣議員參選人林武正拿出位於張家農舍豪宅其中一處農牧用地1041地號，所有權人是「張XX」，他質疑「張XX」到底是誰？怎麼跟張麗善「提供建地所有權資料所有權人資料一樣」。

林武正質疑，依張麗善提供住所地籍資料，所有權人「張XX」，面積3396.47平方公尺，屬農牧用地，上面的地上建物建號是空白，可是現場有小木屋等建物，同時張麗善住所原本是2層樓高建物，如今變成5樓高的豪宅，但建蔽率及容積率合乎法規嗎？因此「光拿出土地謄本無法讓人釋疑」。

綠營虎尾鎮長參選人黃清財表示，張麗善對胞兄張榮味的豪宅是否違建、違法使用，一直沒合理解釋，反以張榮味是一介平民為由來搪塞；但有多少同樣的「平民」，為了生活違反「農地農用」政策被罰錢，法律一體適用不容特權，也呼籲縣府比照張家農地豪宅同樣標準，來審核所有農舍申請案，才符合公平正義。

張麗善競選團隊則回應，住所相關資料都已公布，對手不要再浪費媒體資源，做毫無意義的攻擊。同時希望對手自己應「先檢視多年來使用違規農舍作為競選總部的惡行」。（編輯：孫承武）1111112