民團訴求雲林空污治理 劉建國提減碳白皮書

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民間團體發起「雲林氣候、空污治理承諾書」，民進黨雲林縣長候選人劉建國（右2）16日簽署，更加碼提出減碳政策白皮書，包括推動綠色運具、永續綠能等5大目標，承諾要改善雲林的空污問題。中央社記者姜宜菁攝 111年11月16日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）民間團體發起「雲林氣候、空污治理承諾書」，拚連任的雲林縣長張麗善昨天簽署，民進黨雲林縣長候選人劉建國和無黨的林佳瑜今天也簽署，同時劉建國提減碳白皮書。

台灣健康空氣行動聯盟、雲林縣淺海養殖協會等民間團體發起「雲林氣候、空污治理承諾書」，要求3名雲林縣長候選人及各黨派議員候選人簽署同意承諾書，並檢視各候選人提出的空污治理政策。

劉建國表示，自己長期與環保團體站在一起，大家一起努力為台灣的空氣污染防制做了非常多的事情，環團今天所提的訴求，相當有道理，未來執政的人到所有從政者都必須面對空氣污染防制，並且要有具體的貢獻跟作為。

劉建國不僅當場簽署環團提出的7大空污減碳承諾書，更加碼提出減碳政策白皮書，包括推動綠色運具、永續綠能等5大目標，承諾要改善雲林的空污問題。

林佳瑜指出，友善環境應該要有相關配套措施，處理污染問題又分很多面向，「簽署承諾書當然沒問題，但是做不到，這是全台灣都處理不到的問題，但卻要地方上處理」，直言好像空頭支票。

張麗善昨天先簽署「雲林氣候、空污治理承諾書」，今天因另有行程不克出席活動。她說，縣府去年已成立因應氣候變遷專案辦公室，下任政見也提出低碳永續規劃，將持續治理縣內空污問題。（編輯：謝雅竹）1111116