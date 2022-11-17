游錫堃出席流麻溝十五號電影欣賞 籲珍惜民主

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院長游錫堃今天晚間出席「流麻溝十五號」電影欣賞活動，表達對藝術工作者的支持，也呼籲珍惜現在的民主，了解台灣過去的歷史真相，凝聚更強烈的台灣主體意識。

引發各界關注的電影「流麻溝十五號」，講述1950年代白色恐怖女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」集中感訓的真實故事。

立法院今天晚間在欣欣秀泰影城包場進行電影欣賞活動，除了游錫堃出席之外，包括電影「流麻溝十五號」的導演周美玲也到場，與立法院職員工等一同觀影。

游錫堃致詞時表示，他要表達對藝術工作者努力的支持，也感謝周美玲及這部電影出品人、民進黨前立委姚文智的努力，找出台灣過去歷史真相，讓眾人了解。

游錫堃提及，電影「流麻溝十五號」上映以來，據說票房已破新台幣2400萬元，但製作成本近1億元，他呼籲大家進場支持電影「流麻溝十五號」，除了鼓勵電影產業，也能夠更了解台灣過去的歷史真相，凝聚更強烈的台灣主體意識。

游錫堃指出，台灣是國際民主典範，但過去曾經歷過一段段悲慘的歷史，台灣在白色恐怖時期，受難人數約2萬1400餘人，另依據法務部向立法院提具的報告，戒嚴時期軍事法庭受理的政治案件多達2萬9407件，無辜被害者保守估計為14萬人；如果以司法院政治案件統計數據，白色恐怖時期政治不當審判案件則為6、7萬件，以每案平均影響3人來看，受軍事審判受難者可能超過20萬人。

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游錫堃表示，台灣曾走過相當困苦的年代，民主不是天上掉下來的，更應珍惜現在的民主，更何況台灣現正面臨中共霸凌，更應凝聚防衛意志。

周美玲致詞時說，電影「流麻溝十五號」沒有政治顏色之分，唯一的立場是正視歷史，對台灣及歷史負起責任，電影所有的內容及細節都根據史實。她鼓勵民眾放寬心胸跟著電影回到1950年代的歷史時空，欣賞一部好電影及好故事。（編輯：謝佳珍）1111117