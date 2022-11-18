綠批柯志恩曾阻擋前瞻 陳其邁：應說清楚當時狀況

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）民進黨高雄市議員林智鴻今天批國民黨高雄市長候選人柯志恩曾阻擋前瞻建設預算，高雄市長陳其邁今天也說，柯志恩應說清楚當時狀況。柯志恩駁斥不該把監督預算，當成阻礙發展。

林智鴻今天發新聞稿批柯志恩在當立委時阻擋前瞻建設預算，當時柯志恩不止主張「期程、經費徹底砍半」，更指「軌道建設預算需加以調整」，阻礙高雄進步。

陳其邁今天上午在田寮區車隊掃街前接受媒體聯訪表示，當時國民黨用盡方法杯葛前瞻預算，丟水球、雞蛋及灑麵粉，還好民進黨在立院席次多數，才沒被杯葛成功。

陳其邁說，前瞻預算中，跟高雄有關的就是軌道建設和綠能建設，包括捷運紅、黃線及興達港海洋科技產業創新專區等，柯志恩當立委時，也沒想到後來會參選高雄市長，這些都跟高雄建設有關，柯志恩應該說明清楚當時的狀況。

對此，柯志恩今天上午在橋頭區車隊掃街前接受媒體聯訪表示，前瞻建設新台幣8400億預算中，竟把新生兒尿布、里辦公室的修繕都放進去，裡面的名目簡直包裹到讓人難以想像。

柯志恩說，要了解前瞻預算，就應該仔細看裡面的細節，不應該把一名立委監督預算，當成阻擋地方建設發展。

柯志恩並反問，以軌道建設來說，高鐵明明有方案可以進入高雄市區，為何民進黨要阻擋？還有捷運林園延伸線，為何要讓前市長韓國瑜動用第二預備金，而不用行政院經費？這才是真正阻擋地方預算。

柯志恩競選辦公室表示，前瞻預算是以包裹、特別預算的方式，將超過8400億的人民納稅錢，在缺乏有效監督制衡的狀況下被強勢通過。而監督、替民眾把關的在野黨委員，竟被民進黨批評為「耽誤高雄發展」，簡直令人匪夷所思。

柯志恩競選辦公室反批，硬要拿部分預算內容來擴大解釋為民代在「阻擋地方發展」，是對立委職權的輕蔑，更顯示對台灣民主政治的無知。（編輯：郭諭儒）1111118