連江政見發表會 李問王忠銘曹爾元同台交鋒

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（中央社記者高華謙連江18日電）連江縣政見發表會今天登場，民進黨候選人李問強調自己沒公職，卻已做許多縣長該做的事；國民黨籍王忠銘與同黨曹爾元同台交火，互批政策將債留子孫、工程案進度嚴重延宕等。

連江縣公辦電視二輪式政見發表會今天下午舉行，每名候選人每輪各發表政見12分鐘，共2輪；無交叉詰問。

馬祖長期是藍營鐵票區，李問是民進黨創黨以來首度推派的連江縣長候選人，他上台後先點出馬祖問題，包括「缺住宿、缺土地、缺人力」「醫療資源與醫事人員匱乏」「縣府未能利益迴避土地問題」，並質疑2名對手長期位居高位，卻未能解決問題。

李問說，他的參選主軸是「陽光馬祖，透明政府」，且透過中央地方一條心，爭取資源絕對沒問題，例如他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間透過立委洪申翰向衛福部反映意見，成功建立視訊看診機制並取得清冠一號，強調「我們沒有公職，卻已認真做了許多縣長或立委該做的事」。

李問也提出4大核心概念擘劃政策藍圖，包括「產業商機島嶼」，劃設產業用地，讓更多馬祖特產在馬祖生產販售；「親子友善島嶼」，推動室內的親子中心與室外特色公園；「生態綠能島嶼」，推動再生能源與環保回收科技，讓馬祖朝向生態綠能的示範島；「打造透明政府」定期舉辦縣政說明會，增加縣府跟民眾的溝通。

馬祖縣府前副縣長、國民黨籍候選人王忠銘說，對另外2位候選人在最初政見發表會調查中不選「辯論式」感到遺憾；並指曹爾元近期端出政策包括醫療一條龍、雙向夜航、東引酒廠獨立營運與島際船運交通免費等都難以執行，且忽略離島鄉親，還會拖垮行政、債留子孫。

王忠銘表示，他除了針對各島發展規劃外，還擬出20項小確幸政策，托育政策包含室內共融遊憩設施；青年政策包括在既有的地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）上，針對年輕人在行政文書方面提供單一窗口協助。另還有增建整修公務員宿舍，解決外來新任人員住宿問題，增加人才留用率。

馬祖縣府前地政局長、國民黨籍候選人曹爾元主張「創新改變、馬祖共好」，並提出10大面向政策目標。交通方面，爭取台馬機票調降為6折、島際間交通免費；醫療部分，除了提升在地醫療能量，也會在台成立「馬祖醫療服務中心」與台灣各大醫院連結，提供鄉親交通、住宿與就醫掛號名額保障等服務。

曹爾元最後說，王忠銘擔任副縣長任內有許多工程案進度嚴重落後；王忠銘主張「世代接力」，其實是「同學接力」，這8年來，馬祖被利益團體把持執政，權力不輪替，執政者就會鴨霸傲慢、為所欲為，因此他呼籲「換人做看看」。（編輯：張銘坤）1111118