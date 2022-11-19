綠批擋前瞻礙高雄發展 柯志恩：是為監督非阻建設

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）民進黨立委趙天麟批評國民黨高雄市長候選人柯志恩曾阻擋前瞻預算，阻礙高雄發展。柯志恩今天表示，是為監督政府而非阻擋建設。高雄市長陳其邁則強調，國家建設是一體的。

趙天麟昨天晚間與高雄市議員林智鴻、議員候選人林志誠召開線上記者會，以柯志恩過往在審查會場丟水球畫面，及提案、連署凍結高雄捷運建設預算內容，表示柯志恩杯葛前瞻建設，參與多項連署或提案，「形同扼殺高雄軌道建設20次」，差點讓高雄捷運黃線、路竹延伸線胎死腹中，是阻礙高雄發展。

柯志恩今天展開拜票行程前接受媒體聯訪表示，前瞻計畫是總統蔡英文上任不久後就花了近兆的預算，那時候國民黨、時代力量等所有在野黨，還有很多學者專家都提出非常多批評，希望政府謹慎面對軌道建設、水建設、綠能、數位等建設。

至於所謂20幾項提案，柯志恩說，「每一個立委對於政府建設的監督，常常會是用這個方式」，是站在監督角色，希望透過凍結預算要求政府重新思考、把細項表達得更清楚，「難道每個立委提案要求先凍結提出更細節，都是在阻擋地方建設嗎？我什麼時候變得這麼偉大，一個人可以阻擋所有高雄建設？」

陳其邁今天接受媒體聯訪則表示，2017年自己和李昆澤、趙天麟都還在當立委，當時審查的前瞻預算，包括高雄市軌道建設、綠能建設及體感科技，3大建設共新台幣1800多億元。柯志恩在2017年的7月5號院會的發言，反對的就是軌道建設和綠能建設，「只是柯委員當時沒有想到後來有一天會來選高雄市長」。

陳其邁強調，「國家建設是一體的」，人民需求也是各地方建設需求，都需要中央主持，建設應該不分黨派，「不能說是在野黨就反對執政黨的建設」。同樣在市政建設上，只要人民有需要的地方，都是市府要做的事情，「這才是未來市政府或是市議會應有的態度」，認為柯志恩應該要講清楚，過去為什麼要抗爭、反對前瞻預算。（編輯：郭諭儒）1111119