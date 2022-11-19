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駁藍營對苗栗放手 謝福弘：黨中央要支持者歸隊

2022/11/19 14:12
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）選戰倒數，有媒體報導藍營對竹苗放手自然發展，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘今天表示，黨中央的態度一直很明確，就是在最後階段持續衝刺團結拚勝選。

自由時報今天引述國民黨人士消息指出，藍營最後一週將主攻「北北基桃大團結」，至於藍軍分裂的苗栗縣，既然本是一家親，黨中央會採取睜一隻眼、閉一隻眼的態度，讓地方「自然發展」，選後整合有過去花蓮縣的示範可供參考。

對此，謝福弘表示，國民黨主席朱立倫和副主席連勝文昨晚才到苗栗替他站台，朱立倫並以新竹縣長楊文科為例，表示4年前楊文科選縣長時，當時大家都不看好，可是最後投票結果楊文科當選了，而且4年來的表現，連民進黨都已經不知要派誰出來跟他選。

謝福弘指出，近期有不少匿名的消息企圖帶風向，但黨中央的態度一直很明確，就是在最後階段持續衝刺，團結拚勝選，也因此今天晚間在桃園舉辦北北基桃的聯合造勢晚會，也安排竹竹苗的縣市長候選人一併參加，就是以實際行動破除謠言，要凝聚藍軍支持者歸隊團結。

謝福弘說，要對抗民進黨的鴨霸執政，必須靠國民黨的團結與勝選，才能教訓民進黨。國民黨提名他就是排黑條款不容許候選人有重大暴力前科，也不願意地方黑金派系勾結來分贓苗栗縣，深信在選舉最激烈的時刻一定能凝聚藍軍支持者，並呼籲藍軍秉持理性，共同團結贏得勝選。（編輯：方沛清）1111119

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