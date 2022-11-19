發布競選理念影片 柯志恩：教育翻轉高雄

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天發布競選理念影片，強調用教育翻轉高雄，未來若當市長，將讓高雄成為教育之都，若市民對現狀不滿，「請投給柯志恩，投給改變高雄的機會」。

柯志恩在今天發布的競選理念影片中表示，這次來高雄參選，回到南部，最大的願望，就是為南部做奉獻，讓家鄉更好。40年前，她是北漂的一員；40年後，南部的孩子仍在北漂。

柯志恩說，民進黨在高雄執政20年，高雄的債務從新台幣700億元增加到2500多億元。現在高雄的孩子不只會搬到台北，更搬去新北、台中和桃園。民進黨長期執政，沒有讓高雄變好；民進黨長期執政，變好的都是民進黨。

柯志恩說，這次的選舉，她以教育為主軸，教育就是讓窮人的孩子也能贏過富人的孩子；讓勤奮的孩子，無論出身，只要肯打拚，就能出人頭地。高雄的未來不是下一個4年，而是下一個10年、20年，不是在政客身上，而是在孩子身上。

柯志恩指出，教育可以翻轉高雄的未來，她當市長，高雄成為教育之都，讓高雄透過教育翻轉未來。希望未來高雄夜晚燈火通明，是商圈人潮的重新繁榮，而不是高聳入雲的煙囪不斷燃燒。

柯志恩說，高雄北漂、低薪、房價物價齊漲、路不平、燈不亮、空氣差、水質差，醫院變成槍擊現場、觀光景點變成拉封鎖線的地方，樓房突然坍塌。這樣的現狀，若滿意可以投給現任，若不滿意，「請投給柯志恩，投給改變高雄的機會」。（編輯：謝雅竹）1111119