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劉建國造勢活動 1人昏厥搶救不治

2022/11/19 20:50（11/19 21:06 更新）
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民進黨雲林縣長候選人劉建國19日晚間在斗六南聖宮舉辦選前大型造勢，大批群眾湧入，現場一名男子（後中）疑因情緒過於激動突然昏厥，呼吸心跳一時停止，緊急送醫搶救仍不治。中央社記者姜宜菁攝 111年11月19日
民進黨雲林縣長候選人劉建國19日晚間在斗六南聖宮舉辦選前大型造勢，大批群眾湧入，現場一名男子（後中）疑因情緒過於激動突然昏厥，呼吸心跳一時停止，緊急送醫搶救仍不治。中央社記者姜宜菁攝 111年11月19日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）民進黨雲林縣長候選人劉建國今天晚間在斗六南聖宮舉辦選前大造勢活動，現場超過上千人參與，一名男子疑因情緒過於激動突然昏厥、停止呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

雲林縣消防局表示，今天晚間6時許接獲民眾報案，指稱一名男子失去呼吸心跳，有民眾協助施作心肺復甦術（CPR），救護人員趕緊將人送到台大醫院雲林分院搶救。

距離26日投票僅剩7天，劉建國今天晚間在斗六舉辦大型造勢活動，總統蔡英文，副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都站台，幫劉建國拉抬聲勢。

造勢現場支持者高喊「凍蒜！」一名68歲男子疑因情緒波動過大引發身體不適，救護人員隨即搶救送醫，但仍宣告不治。（編輯：謝雅竹）1111119

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