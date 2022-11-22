劉建國誓言處理張家農舍 張麗善：盼有乾淨選風

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）民進黨雲林縣長候選人劉建國今天辦理車隊造勢，誓言當選後馬上處理對手張麗善家族農舍問題；雲林縣長張麗善回應，對手頻頻扭曲事實、抹黑，卻拿不出政策，盼有乾淨選風。

劉建國今天率領黨籍候選人在虎尾鎮辦理車隊誓師大會，高喊「山海大團結、雲林大勝利」、「顧家鄉拚未來」、「要下架來改變」、「求真相抗鴨霸」。接著劉建國等人象徵性推倒青埔宮、青埔2宮（張麗善家族農舍）的模型圖片立牌。

劉建國接受媒體聯訪表示，針對張家的青埔宮、青埔2宮是否違反農地農用，張麗善至今仍交代不清、有問「避」答，只說一句「完全合法」，大家相信嗎？

劉建國認為，身為縣長要用最高標準以身作則，因此今天再次召開記者會，展現要推倒青埔宮、青埔2宮的決心，若他當選馬上處理，還給雲林人公平與正義。

劉建國等人宣誓後，車隊掃街路過張家住處外堤岸道路時，特意放慢速度，劉建國站在戰車上用麥克風說「此路是為青埔宮而開」。

張麗善今天出席虎尾全民運動館新建工程開工動土典禮，面對記者詢問，張麗善回應，至今沒有看到對手提出政策，而是頻頻扭曲事實、抹黑、造謠，相信選民有判斷力，對她近年推動的政策有感受，選舉剩最後一哩路，大家用輕鬆情緒及正能量來面對，更期盼有乾淨的選風。

針對闢建防汛道路，張麗善說明，為了地方交通更有保障，地方一再爭取從堤防道路變一般道路。（編輯：郭諭儒）1111122