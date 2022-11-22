苗栗選情 謝福弘籲正藍歸隊、宋國鼎盼捐款搶救

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）選戰倒數階段，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘今天集結前總統馬英九及歷任黨主席推薦影片，呼籲正藍軍歸隊；時代力量宋國鼎則在臉書發文，拜託選民搶救透支的選舉經費，撐到最後關頭。

謝福弘透過新聞稿指出，近期持續以車隊掃街拜票，競選團隊受到很大的鼓舞，也推出新的宣傳影片，內容集結前總統馬英九及歷任國民黨主席、桃園市長候選人張善政、台北市長候選人蔣萬安推薦片段，號召苗栗選民支持他為正藍軍守住苗栗。

謝福弘表示，桃園市長候選人張善政為他錄製推薦影片，強調善良才是縣市長最重要的價值，這也是國民黨對各縣市首長一致的標準，因此提名他代表藍軍，就是國民黨對民眾的堅持與承諾，不過最近一直有無黨籍的候選人拚命想蹭藍軍熱度來騙票，擺明就是盜版的黑心商品，呼籲藍營支持者一起反盜版，才能守住苗栗讓國民黨勝選，教訓民進黨。

時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎除馬不停蹄在全縣各鄉鎮市跑行拜票行程，也透過臉書發文表示，選舉最後關頭，線上捐款的帳號，只能運行到24日晚間12時，拜託選民支持募款小物集資，一起搶救透支的競選經費，搶救財務缺口。

宋國鼎指出，這次選舉堅持清白參選，整場選舉花費在1000萬元上下，遠遠不到各陣營對手的十分之一、百分之一，咬著牙走到現在，只想證明苗栗可以有一場乾淨清白、不花大錢的選舉。

宋國鼎除了在臉書推出政見懶人包，讓選民快速了解未來施政目標，也拜託大家捐款搶救，他說，現在就差最後一步，只要大家堅定意志、勇敢向前，把票投出來，就能走向勝利。（編輯：李錫璋）1111122