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柯志恩公布競選主題曲 「留一盞燈」照亮青年返鄉路

2022/11/24 11:41（11/24 13:11 更新）
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國民黨高雄市長候選人柯志恩（左3）24日在楠梓區展開車隊掃街前接受媒體聯訪表示，競選主題曲「留一盞燈」唱出北漂年輕人想要有條回家的路、陪伴父母親的心情。（柯志恩競選總部提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月24日
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左3）24日在楠梓區展開車隊掃街前接受媒體聯訪表示，競選主題曲「留一盞燈」唱出北漂年輕人想要有條回家的路、陪伴父母親的心情。（柯志恩競選總部提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月24日
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（中央社記者曾以寧高雄24日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天表示，競選主題曲「留一盞燈」唱出北漂年輕人想要有條回家的路、陪伴父母親的心情，「我們想做的就是留一盞燈，照亮青年返鄉的路」。

柯志恩昨天在網路上公布競選主題曲MV並介紹，樂曲是由高雄在地青年團隊完成，希望用高雄年輕人對家鄉的關懷，闡述願景和夢想；歌詞中寫有「留一盞燈，乎漂泊的船來轉；來，咱作伙轉來厝，逗陣把高雄點乎光，留一盞燈，乎流浪的囝寬寬仔來轉」等字句。

柯志恩今天在楠梓區展開車隊掃街前接受媒體聯訪表示，這首歌是北漂年輕人深刻感受到想要有一條回家的路，想回家陪伴自己的父母親；高雄青年可以在高雄安居立業的程度，要趕得上父母衰老的速度，「我們想做的就是留一盞燈，照亮青年返鄉的路」，讓北漂青年能如父母所期待的，快快回到父母身邊。

媒體詢問柯志恩能否現場獻唱，柯志恩說「還在練習當中，但我的歌喉一定比陳其邁好一點」；至於是否希望青年返鄉投票，柯志恩則表示投票本來就是公民的權利，當然希望北漂青年或海外打拚遊子可以執行自己的權利義務。

對於青年政策，柯志恩說，產業多元化是關鍵，讓青年除了傳統產業和科技業，能有更多選擇，如果想開地下樂團、獨立書店，「高雄都能提供你最好的舞台」，此外還有青年學貸補助、提供寒暑假工作機會等減輕青年學貸壓力的措施。

高雄市長陳其邁在昨天在車隊掃街直播中，也高唱歌手王菲的歌曲「紅豆」，中途忘詞，粉專直播字幕還被打成亂碼。對此陳其邁今天說，這是小編的創意，「讓大家知道，市長也沒多厲害，唱歌也是普普通通」，並說自己是「靈魂歌手」，唱歌會趕客人，選前之夜還是找滅火器等歌手來唱，「如果選後有點時間準備，再來跟柯志恩PK也無妨」。

對於青年返鄉投票，陳其邁說，手中的選票非常重要，所以呼籲在地或者是旅外遊子，關心故鄉高雄的未來，一定要去投票，「假如你不回來投票，別人就會幫你決定你的未來、高雄的未來」，呼籲大家一定要回來投票。（編輯：陳仁華）1111124

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