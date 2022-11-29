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民進黨：絕未涉入館長遭槍擊案 盼司法積極偵辦

2022/11/29 20:47（11/29 20:57 更新）
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（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨今天表示，館長陳之漢遭槍擊案，自始十分重視，更期盼司法積極偵辦。但所謂民進黨甚至總統蔡英文涉入黑道與館長遭槍擊案的說法，絕非事實，更不可能有此動機，特此澄清。

民進黨下午發布新聞稿表示，館長陳之漢近日於直播影射民進黨背後都是黑道一事，甚至與館長遭槍擊案有關的說法，發言人黃世杰表示，涉嫌館長槍擊案的關係人，皆已於二審分別受到司法判刑，館長在判決出爐後，也曾發文感謝檢警協助。

黃世杰指出，蔡英文和民進黨絕對不可能也沒有理由去涉入館長遭槍擊案一事，可以理解館長身為受害者的心情，也跟館長一樣期望司法能將犯人繩之以法。

民進黨表示，但對於特定說法指控民進黨背後相關人士都是黑道甚至涉入館長遭槍擊案一事，民進黨再次重申，並非事實，相關被指涉的人士也都已對外澄清說明，盼外界詳查與釐清事實。

黃世杰強調，民進黨全力支持檢警偵辦追查，若有新的證據，檢警應積極偵辦並讓真相早日水落石出。並再次呼籲，民進黨對於治安事件與黑道涉入絕對是嚴肅看待，更不允許黑道入黨，針對相關入黨審查機制也有建立查詢機制，以作為防弊之用。（編輯：林興盟）1111129

#民進黨
#黃世杰
#蔡英文
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