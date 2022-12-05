農委會出國名目不清 立委批預算書籠統

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（中央社記者張雄風台北5日電）立法院今天審查行政院農業委員會112年度預算，其中關於「派員出國計畫」，預訂參與東京國際食品展卻未列名目，立委批評名目不清，直言預算書寫得籠統。

立法院經濟委員會繼續審查112年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分。

農委會提出「派員出國計畫」編列新台幣2796萬2000元，包含考察日本家禽產業面臨淨零排放全球化趨勢；考察泰國VIV Asia2023亞洲國際集約化畜牧展暨會議等。

農委會主委陳吉仲說明，農委會與很多國家有固定的雙邊會議，但過去3年都停滯，明年在加拿大、法國、紐西蘭等都有；另外，日本是台灣農產外銷第2名，東京國際食品展外有更多的機會，也會針對重要的澳洲、紐西蘭、新加坡、中東等新興市場開拓。

民進黨立委賴瑞隆支持擴展國外市場，但他認為到底要參加哪些大型活動應該說明清楚。

民進黨立委邱議瑩表示，過去會派員去東京國際食品展，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素已經3年沒有去，明年是否會安排參加，預算書應說明；此外，還要去哪些大型食品展覽、推廣台灣農產品，也應該敘明。

國民黨立委楊瓊瓔認為，東京國際食品展非常重要，但這一項卻沒有寫在預算書裡；行政部門要有所本才能編列預算，農委會編列項目都非常籠統。

此外，預算內容還包含前往中國。民進黨立委陳亭妃質疑，去中國「到底是要宣揚什麼」。民進黨立委邱志偉也不解，「中國會讓我們去嗎？」

陳吉仲解釋，主要是港澳地區，有行銷的用意，並提到「有些有默契，不需要邀請」；至於中國的部分，如中國梨穗要輸台要執行檢疫，是在出國的計畫中。

邱志偉說，編預算要有會議名稱、會議主題，提醒農委會出國互動還是要謹慎。（編輯：管中維）1111205