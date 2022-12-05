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黃珊珊的下一步 用法律來服務市民

2022/12/5 23:23
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）前台北市副市長黃珊珊參選台北市長失利，她今晚表示，自己的下一步，就是回歸從政初衷，繼續做自己擅長的事「用法律來服務大家」，明晚首站將在中山區錦州街提供民眾諮詢。

黃珊珊今晚在臉書發文表示， 最近很多朋友關心她接下來要做什麼、有什麼計畫？最重要的當然是先陪陪家人，放鬆一下自己的神經。

另一方面，當然是繼續做自己擅長的事，她的熱情，就是用法律來服務大家。

黃珊珊說，港湖區的朋友都知道，自己的市議員服務處20多年來都沒變，連電話都沒換過，且自己也常常在市場、商圈擺桌就地法律諮詢，因此有緣和港湖區數萬名市民相識，這些都是造就她的珍貴養分。

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「不論在任何位子上，我都會把自己奉獻給台北」。黃珊珊表示，只要有地點，接下來當然可以幫12個行政區的所有市民服務，且認為自己是對台北市政最熟的律師，可以用專業幫助大家，就是她快樂的泉源。

黃珊珊指出，明晚6時至8時，她首站將和民眾黨台北市議員當選人林珍羽到中山區錦州街159巷提供諮詢，準備重操舊業，感覺非常興奮，若市民有任何法律疑難雜症，歡迎來找她，且很榮幸能服務大家，「黃珊珊一直都在，我會當大家法律上的靠山！」（編輯：陳正健）1111205

#黃珊珊
#台北
#林珍羽
黃珊珊
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