柯文哲：卸任先回台大醫院 休息後才想下一步

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台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）13日接受媒體聯訪，被問到2024年是否參選總統相關議題時，柯文哲表示，每次被問到類似題目都很煩；卸任後他先回台大醫院，休息1個月後才想下一步怎麼做。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）台北市長柯文哲今天被問到2024年是否參選總統的議題時指出，屢次被問感到很煩，能否拒絕回答；他卸任後，先回台大醫院，休息1個月後，才想下一步怎麼做。

柯文哲與新北市長侯友宜今天下午聯袂出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第4次委員會議，會後接受聯訪。記者提問，外傳2024年總統選舉「藍白合」無希望，如果柯文哲參選，是否會搶了侯友宜的選票。

對此，柯文哲說，「這種題目能否拒絕回答」，現在才2022年，每天都在講2024年的事情，他想要做1個告示牌，舉凡類似題目都拒絕回答。

記者追問，下次2人的合體，是否會是總統候選人與副總統候選人的搭配，或彼此是參選總統競爭對手；2024年是否會組在野大聯盟，或靠一己之力競選。

柯文哲回答，每次被問到類似題目都很煩；卸任後，先回台大醫院，休息1個月後才想下一步怎麼做；至於是否靠一己之力參選，他說「民眾黨很小」。

侯友宜對此指出，還是要好好做事情。

對於有新北市官員被外縣市政府延攬，侯友宜表示，人才是國家的，是彼此交流的，柯文哲也留下很多好人才，新北市的人才只要有意願、甚至想要返鄉，不管在哪一縣市服務，大家可以一起為這塊土地更好，也尊重其意願與生涯規劃。

侯友宜指出，相關人事的發布，一切以延攬的縣市為主；新北市的局處首長人選，會在適當時機公布。

記者詢問，對於基隆市政府交接引起議論的看法。對此，柯文哲說，有誠意不必首長碰面也可以，沒有誠意的話，見面也沒有用。

關於今年台北上海雙城論壇的經費預算動支與核銷問題，柯文哲指出，藍綠台北市議員更應該關心台北市警局112年錄影監視器預算覆議案，台北市府每年將浪費約新台幣8600萬元，且至少延續10年，8.6億元的不處理，卻去處理107萬元的預算。（編輯：戴光育）1111213