菸防法16日協商 民團籲速審勿讓加熱菸成破口

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（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院衛環委員會16日將協商菸害防制法修正草案。台灣拒菸聯盟今天召開記者會，呼籲朝野合作速審法案，禁止所有加味菸品與新型菸品，以及勿讓加熱菸載具及健康風險評估成為菸害防制大破口。

立法院社會福利及衛生環境委員會今年5月初審菸害防制法部分條文修正草案，但包含加熱菸定義、菸捐、加味菸、無菸校園等多項條文保留送協商，而衛環委員會將於16日下午舉行朝野黨團協商。

對此，由全國家長會長聯盟、董氏基金會、台灣醫界菸害防制聯盟、台灣愛兒親師家長協會、台灣癌症基金會等多個團體組成的台灣拒菸聯盟，今天在立法院召開記者會及拜會朝野黨團，提出多項訴求。

全國家長會長聯盟等團體表示，懇請立委為維護民眾健康及下一代免於尼古丁成癮危害，全力促成在本會期完成協商通過修法，禁止所有加味菸品與新型菸品等。

與會團體表示，新型菸品是年輕人當前最嚴重的菸害問題，而且世界衛生組織提到，菸草公司的目標就是要讓下一代對尼古丁成癮，而新型菸品正是菸草公司的捷徑。

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與會團體說，行政院版的菸害防制法草案有幾項缺失，恐成為菸害防制破口，包括加熱菸載具未納管，恐造成新型菸品行銷滿天飛，以及草案規劃以健康風險評估來嚴管加熱菸，這將落入菸商的陷阱。（編輯：蘇志宗）1111215

衛福部提醒，「吸菸有害健康」、「吸菸會導致癌症」、「吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫」、「孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足」、「吸菸害人害己」、「戒菸可減少健康的危害」。