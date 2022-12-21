高雄市議長之爭 國民黨提名陸淑美參選

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高市議會正副議長選舉25日投票，國民黨高市黨部主委許福明今天證實，黨中央已通過提名副議長陸淑美參選議長，副議長人選仍待定。民進黨則尚未公布正、副議長人選，但康裕成呼聲高。

高雄市議會藍綠均未過半，國民黨29席、民進黨27席，無黨籍及其他黨派將成議長選舉之爭的關鍵少數。許福明今天接受中央社記者訪問表示，國民黨中央提名小組已通過提名陸淑美參選議長，但副議長人選將另案處理。

許福明說，副議長人選仍未底定，會在25日前召開黨團會議，除改選黨團幹部，也決定副議長人選，推派最強組合。對此，原本有意尋求連任的現任國民黨籍議長曾麗燕接受中央社記者訪問表示，沒有意見，尊重黨中央處理。

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至於民進黨陣營則尚未公布正、副議長人選，民進黨高雄市黨部主委許智善今天接受中央社記者訪問表示，還在協調人選中，會盡快決定後公布。有綠營人士透露，民進黨由前議長康裕成角逐議長呼聲高。

國民黨祕書長黃健庭日前曾與曾麗燕及陸淑美會面，並請雙方各自努力取得議員表態支持的同意書，但最後只有陸淑美繳交同意書，並根據同意書，顯示陸淑美獲多數黨籍議員支持，再由黨中央提名小組通過提名參選議長。（編輯：謝雅竹）1111221