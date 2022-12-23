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18歲公民權修憲未過關 時力黨團促直接修法制定

2022/12/23 10:11
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（中央社記者郭建伸台北23日電）18歲公民權修憲複決未能通過門檻，時代力量黨團今天舉行記者會，提出總統副總統選舉罷免法、公職人員選罷法修正草案，明定年滿18歲就有選舉權，呼籲朝野能支持改以修法方式推動18歲公民權。

18歲公民權修憲門檻高達961萬9697同意票，但11月26日的開票結果落差不小，據中選會統計資料，修憲複決投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張。

現行總統副總統選舉罷免法、公職人員選罷法明定，中華民國國民，年滿20歲，除受監護宣告尚未撤銷者外，有選舉權。時代力量黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天舉行記者會，提出兩部選罷法的部分修正草案，明定中華民國國民，年滿18歲，有選舉權。

邱顯智表示，憲法雖規定選舉權為20歲，但部分學者認為這規定應是立法者界定的上限，而不是下限；憲法賦予人民行使公民權權利，直接修法非但不違憲，反而更能伸張人民權利。

陳椒華表示，推動18歲公民權不應這次未過修憲複決門檻而停止，呼籲朝野立委透過修法方式，落實18歲公民權。

王婉諭表示，雖然11月修憲複決才剛落幕，外界可能質疑是「輸不起」才提修法，但其實同意票數仍高於不同意票，未過關原因在於過關門檻太高，呼籲18歲世代正義不該因此停下腳步。（編輯：趙蔚蘭）1111223

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