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高市副議長 曾俊傑首輪投票過半勝出

2022/12/25 11:59（12/25 12:46 更新）
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高雄市議會25日上午舉行副議長投票，與民進黨議長參選人康裕成搭檔的無黨籍曾俊傑（右），在首輪投票即以35票過半票數勝出，當選高雄市副議長。中央社記者董俊志攝 111年12月25日
高雄市議會25日上午舉行副議長投票，與民進黨議長參選人康裕成搭檔的無黨籍曾俊傑（右），在首輪投票即以35票過半票數勝出，當選高雄市副議長。中央社記者董俊志攝 111年12月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市議會今天上午舉行副議長投票，與民進黨議長參選人康裕成搭檔的無黨籍曾俊傑，在首輪投票即以35票過半票數勝出。曾俊傑昨天正副長選前才接連退出議會黨團、國民黨。

曾任國民黨高雄市議會黨團總召的曾俊傑，昨天無預警先是透過民進黨高雄市黨部新聞群組發布聲明，退出國民黨黨團運作。下午又發出聲明退出中國國民黨高雄市黨部；民進黨高雄市黨部隨後發出新聞稿推出「民無配」，由康裕成、曾俊傑角逐正副議長。

國民黨臨時推派的副議長參選人陳美雅在第1輪投票獲28票未能過半。無黨團結聯盟的副議長參選人陳善慧則獲2票支持。

高雄市議會共65席，藍綠均未過半，國民黨原本29席，少了曾俊傑後剩28席；民進黨27席，但無黨籍黃捷、台灣基進張博洋已加入民進黨團運作。

其他包括台聯吳銘賜，無黨籍高忠德、范織欽及無黨團結聯盟朱信強、陳善慧、李順進與無黨籍原民議員陳幸富等7人。今天正副議長投票，吳銘賜，高忠德、范織欽、陳幸富、李順進均支持民進黨推出人選。（編輯：孫承武）1111225

#曾俊傑
#國民黨高雄市議會黨團
#民進黨團
曾俊傑
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