地方政府辦國土功能分區圖公展作業 民眾可提建議

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（中央社記者陳俊華台北29日電）營建署今天說，依國土計畫法第45條規定，目前各縣市政府正在積極辦理國土功能分區圖公開展覽與公聽會，相關資訊都會刊登在政府公報、報紙、網路平台等公告周知，民眾有建議可提出。

內政部營建署透過新聞稿表示，國土功能分區圖是由直轄市、縣市訂定後，經縣市國土計畫審議會審議後，再報請內政部國土計畫審議會審議；內政部除將審議國土功能分區圖草案劃設內容外，並將針對直轄市、縣市政府處理人民或團體陳情意見的妥適性再加以審慎檢視，以確保民眾權益。

營建署說，民眾可透過多元管道查詢國土功能分區圖草案劃設結果，如果有任何建議，可以透過書面或參加公聽會等方式提出，供地方政府作為修正參考。

營建署指出，有關現行已被地方政府劃入國土保育地區範圍內的土地，原屬區域計畫法編定的可建築用地得繼續建築使用、合法農業使用土地也可繼續作為農業使用，在功能分區圖上也會特別註記，其合法權益不受影響，請民眾放心。

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營建署說，此外，國土功能分區劃設與水源開發計畫無關，如果地方政府有其他開發需求，需依水利法等規定提出申請及辦理法定審議作業。

營建署表示，提醒地方政府在辦理公聽會時，務必完整說明，並審慎檢視多元管道的反映意見，以利國土功能分區圖後續審議與修正作業，未來中央也會持續掌握地方審議情形，給予必要行政協助，落實國土永續發展及保護民眾權益。（編輯：翟思嘉）1111229