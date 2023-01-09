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共諜案頻傳 民眾黨立委促恢復軍審

2023/1/9 10:11
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（中央社記者郭建伸台北9日電）台灣民眾黨立委邱臣遠表示，近來爆發多起重大共諜案，但自從軍法移交一般司法審判後，共諜案多以輕刑宣判，恐導致軍人法紀觀念偏差，呼籲司法人員養成應加入國安專業課程，國防部也應爭取恢復軍法審判。

邱臣遠8日在臉書指出，兩岸情勢越趨緊繃，政府致力提升國防武力，積極備戰，但近來接連爆發多起重大共諜案，半年來共諜破獲數量甚至突破雙位數。

分析審判結果，邱臣遠指出，發現自從軍法移交一般司法審判後，共諜案多以輕刑宣判，恐導致軍人法紀觀念偏差。

邱臣遠表示，現行陸海空軍刑法只針對涉及軍事利益或不利益行為危害國家安全者，才有刑責，但對非軍事則未規定；刑法外患罪雖然有處罰陰謀與預備行為，但刑責過低，且法條競合後，只得採貪污罪起訴判刑，認為現行法律規範不周。

另外，邱臣遠指出，國安法於2019年修正提高刑責，但截至目前仍無法官重判，他認為若沒有恢復軍法審判，將難以嚴懲現役軍人違反國家忠誠義務或背叛國家行為，也難以防止共諜入侵與嚇阻軍人投敵。

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邱臣遠呼籲，國家應讓軍人知道為何而戰與為誰而戰，強化敵我意識，凝聚精神戰力；司法與檢察人員須加入國安專業課程，養成司法人員國安意識，避免輕判縱放，並請國防部爭取恢復軍法審判，而國防部應重新檢視中高階軍官保防體制，從源頭打擊並杜絕叛國行為。

國軍近年發生共諜案，除了此次因海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明捲入共諜案而連帶遭吸收的數名現役軍官外，還有去年現役陸軍步訓部上校主任向德恩遭退役軍官邵維強吸收，甚至被披露穿軍服簽下向中共投降承諾書照片，引起外界議論。（編輯：楊凱翔）1120109

#邱臣遠
#國防部
#夏復翔
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