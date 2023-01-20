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游錫堃鼓勵研究台灣史 國會圖書館館藏越來越豐富

2023/1/20 10:18（1/20 10:36 更新）
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國會圖書館有關台灣史的館藏越來越豐富，以圖書種類為例，最新統計，2021年底時有518種，至2022年底時增至614種。中央社記者范正祥攝 112年1月20日
國會圖書館有關台灣史的館藏越來越豐富，以圖書種類為例，最新統計，2021年底時有518種，至2022年底時增至614種。中央社記者范正祥攝 112年1月20日
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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長游錫堃重視台灣史，鼓勵研究台灣史，他上任以來國會圖書館有關台灣史的館藏也越來越豐富；游錫堃多次公開呼籲，台灣史非常重要，大家對台灣史了解得更清楚，台灣會更加團結。

游錫堃擔任國會龍頭以來，除了致力國會行政，也鼓勵公務人員讀台灣史，並且親身實踐力行，譬如於上任第1年，也就是2020年，他發起鼓勵公務人員修習台灣史，率全國機關之先由國會做表率，開辦立法院職員教育訓練台灣史碩士學分班，為期18週共36堂課，約30位立法院職員報名，游錫堃親自修習並且全勤出席。

接者，2021年適逢「台灣文化協會」成立100週年，游錫堃響應支持保存母語，支持民間每年舉辦蔣渭水台語漢詩吟唱賽，立法院擔任指導單位。他為了讓高中生能在比賽時有材料可循，還於2022年特地編寫了「台灣台語漢詩吟唱教材」。

本身喜歡吟唱藝術的游錫堃編選的教材，是以台灣史上的幾個重要史事為主軸，堪稱是一本以民主理念作為主軸的詩集，特別編選這本教材的目的，同時兼具詩說民主緣由、傳承本土語言、豐富文學修養、普及歷史常識、推廣吟唱藝術等。

另外，這幾年來，到立法院參訪的民眾和學生，明顯比往年踴躍，令外界印象深刻的國會參觀熱點場景，包括了游錫堃重視台灣史，立法院區於2021年辦「台灣議會設置請願運動百年展」，以及在2022年舉辦「舊金山和約生效70週年特展」。

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隨著台灣史研究越來越受到重視，國會圖書館有關台灣史的館藏也日漸豐富，游錫堃關注國會圖書館「台灣史」相關館藏的品質與數量。根據國會圖書館統計，以圖書種類為例，國會圖書館「台灣史」相關館藏在2021年底時有518種，隔了1年之後，國會圖書館「台灣史」圖書種類相關館藏到了2022年底時增至614種。

除了「台灣史」館藏增加，根據國會圖書館最新統計，國會圖書館有關「台灣民主」的外文圖書相關館藏也豐富許多。包括英文圖書種類在2021年底時有18種，到了2022年底時，英文圖書種類增至42種；其次，日文圖書種類也有增加；而之前沒有德文、法文的「台灣民主」圖書種類，2022年時已新增納入館藏。（編輯：趙蔚蘭）1120120

#游錫堃
#台灣史
#國會
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