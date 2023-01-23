蔡總統慰勉台電人員 感謝供電無虞讓民眾過好年

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）今年是農曆大年初二，總統蔡英文前往台電中區營業處，感謝台電值班人員在春節期間仍維持供電無虞，讓民眾可以過好年，還前往豐原慈濟宮參香、發放福袋。

大年初二，蔡總統在經濟部長王美花、台電代理董事長曾文生的陪同下，南下台電台中區營業處慰勉台電值班人員，聽取台電公司簡報在春節期間的各項供電計畫，並致贈加菜金、總統福袋。

蔡總統感謝台電的工作人員，新年期間，台電在全國各地每天都有4000人次以上的值班人員，維持全國供電，感謝辛苦值班的人員，第一線維護、搶修的人員，讓民眾可以過好年。台電除維持全國穩定供電，更承擔國家推動經濟發展的重任，將共同為推動能源轉型努力。

蔡總統說，目前有台電的電力交誼平台已經創立一年多，目前有35家民間業者參與，透過平台可將民間發電的資源引進電力市場，將電網管理跟電力資源，從集中化轉為分散化，開啟能源服務產業的新紀元。

蔡總統指出，未來，每個人都能成為參與發電的貢獻者，達到藏電於民、共享經濟的目標。新的一年繼續往2050淨零排放的目標。

王美花指出，推動班班有冷氣政策，靠著區處去協助調度廠商相關的配料並緊盯進度，讓班班有冷氣的政策可有效率完成。在用電、供電、節電上，都需要區處的宣導，能夠因應能源轉型。

接著，蔡總統前往豐原慈濟宮參香並發放福袋，許多民眾等待總統發福袋，有民眾上午10時就來排隊，排隊人龍在廟埕前繞成「貪食蛇」，長長人龍更排到廟外的兩條街外。

蔡總統發放福袋約1小時，送出2500份的福袋，許多民眾開心排隊領取福袋並道賀新年快樂。（編輯：陳清芳）1120123