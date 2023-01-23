更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲北台灣入夜下探6度 山區有機會降雪
首頁 / 政治

蔡總統慰勉台電人員 感謝供電無虞讓民眾過好年

2023/1/23 17:23（1/23 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（前左）23日大年初二前往台電台中區營業處慰勉值班人員，並致贈加菜金、總統福袋。中央社記者趙麗妍攝 112年1月23日
總統蔡英文（前左）23日大年初二前往台電台中區營業處慰勉值班人員，並致贈加菜金、總統福袋。中央社記者趙麗妍攝 112年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）今年是農曆大年初二，總統蔡英文前往台電中區營業處，感謝台電值班人員在春節期間仍維持供電無虞，讓民眾可以過好年，還前往豐原慈濟宮參香、發放福袋。

大年初二，蔡總統在經濟部長王美花、台電代理董事長曾文生的陪同下，南下台電台中區營業處慰勉台電值班人員，聽取台電公司簡報在春節期間的各項供電計畫，並致贈加菜金、總統福袋。

蔡總統感謝台電的工作人員，新年期間，台電在全國各地每天都有4000人次以上的值班人員，維持全國供電，感謝辛苦值班的人員，第一線維護、搶修的人員，讓民眾可以過好年。台電除維持全國穩定供電，更承擔國家推動經濟發展的重任，將共同為推動能源轉型努力。

蔡總統說，目前有台電的電力交誼平台已經創立一年多，目前有35家民間業者參與，透過平台可將民間發電的資源引進電力市場，將電網管理跟電力資源，從集中化轉為分散化，開啟能源服務產業的新紀元。

蔡總統指出，未來，每個人都能成為參與發電的貢獻者，達到藏電於民、共享經濟的目標。新的一年繼續往2050淨零排放的目標。

王美花指出，推動班班有冷氣政策，靠著區處去協助調度廠商相關的配料並緊盯進度，讓班班有冷氣的政策可有效率完成。在用電、供電、節電上，都需要區處的宣導，能夠因應能源轉型。

接著，蔡總統前往豐原慈濟宮參香並發放福袋，許多民眾等待總統發福袋，有民眾上午10時就來排隊，排隊人龍在廟埕前繞成「貪食蛇」，長長人龍更排到廟外的兩條街外。

蔡總統發放福袋約1小時，送出2500份的福袋，許多民眾開心排隊領取福袋並道賀新年快樂。（編輯：陳清芳）1120123

農曆大年初二，總統蔡英文（前左2）23日前往台中豐原慈濟宮參香，並發放福袋給民眾。中央社記者趙麗妍攝 112年1月23日
農曆大年初二，總統蔡英文（前左2）23日前往台中豐原慈濟宮參香，並發放福袋給民眾。中央社記者趙麗妍攝 112年1月23日
#台電台中區營業處
#王美花
#豐原慈濟宮
王美花
內閣調整布局 蘇貞昌：19日就知道結果王美花：未開放中國製螺螄粉進口 會稽查要求下架
蔡英文
蔡總統：台美貿易倡議談判如成功 農產品優先輸美總統年夜飯吃法國大餐？府：勿造謠說謊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族