總統：正推動疫後特別條例與預算 盼完成4重要目標

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天接見全國模範公務人員代表致詞表示，中央執政團隊已經提出第一波經濟民生因應措施，也正在推動疫後特別條例的立法工作，希望達成減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能等4項重要目標。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見111年全國模範公務人員代表，與會者包括考試院長黃榮村、行政院秘書長李孟諺、考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏等人陪同。

總統致詞時首先恭喜所有得獎的模範公務員，長期奉獻專業，協助政府落實各項政策，讓整個國家及社會可以不斷往前邁進。

總統表示，今天的致詞代表台中榮民總醫院長陳適安，建立獨步全球的心房顫動電燒術，造福無數病患，是發揮專業、守護國人健康的最佳典範。台中榮總在疫情期間肩負防疫重任，今天的得獎名單當中，也有許多人對落實防疫有重大貢獻。

總統進一步表示，衛福部疾管署長周志浩，在疫情初期，啟動緊急應變，成功防堵第一波疫情，並持續參與監測，後來也排除萬難積極採購疫苗。感謝所有防疫人員的努力，讓台灣能夠度過疫情的挑戰。

她提到，積極提升公共建設品質，讓民眾生活更有保障，像是台灣自來水股份有限公司屏東區管理處長徐俊雄，督辦桃園至新竹的北水南調管線工程，並建置緊急供水設施，有效降低旱災影響。

總統說，在維護社會治安方面，台灣高雄地方檢察署檢察官范家振，積極偵辦重大肅貪案件及阿爾巴尼亞跨境電信詐騙，表現非常優異。積極打擊犯罪，維護社會秩序，請大家繼續落實司法正義，守護全民生命財產的安全。

總統談到，在推動產業發展方面，經濟部能源局組長林文信，創設超過1萬5000公頃的漁電共生專區，不但推動再生能源的發展，同時也落實能源轉型。感謝相關人員打造友善的產業環境，持續創造更多經濟動能。

總統表示，面對全球經濟局勢的挑戰，中央執政團隊已經提出第一波經濟民生因應措施，也正在推動疫後特別條例的立法工作，希望透過特別預算完成4項重要目標，也就是減輕人民的負擔、穩定民生物價、調整產業體質，以及維持經濟動能。

她並說，未來這些政策的落實，也要繼續借重所有公務人員的專業及經驗，才能夠有效的完成目標。（編輯：翟思嘉）1120207