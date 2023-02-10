朝野協商立院新會期17日開議 21日處理特別條例

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院長游錫堃今天主持朝野黨團協商，各黨團同意新會期2月17日開議；2月17日邀請行政院長陳建仁進行施政方針及施政報告並備質詢，2月21日院會進行疫後特別條例草案表決處理。

朝野黨團協商結論，各黨團同意定於2月17日舉行第10屆第7會期第1次會議（開議日），這會期自2月17日起，每週五及次週二視為一次院會；2月17日、21日及24日合併為一次會議。

朝野黨團協商過程中，時代力量立法院黨團總召邱顯智一度堅持，新會期應於14日開議，不宜拖過這個時間。邱顯智指出，因為內閣換新，根據立法院職權行使法第16條第1項第3款規定，新任行政院長「應於就職後兩週內」向立法院提出施政方針報告。

對於邱顯智的看法，民進黨立法院黨團總召柯建銘援引大法官釋字第342號解釋，主張決定新會期開議日這種國會內部事項，只要不違憲，給國會自主空間，尊重國會自主權。

柯建銘指出，過去立法院的實際運作，歷任行政院長無論是蘇貞昌、賴清德、陳冲、張善政就任行政院長後，都沒有在就職後兩週內到立法院提出施政方針報告。

關於議程，朝野黨團協商決定，2月17日邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

另外，有關國民黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，於2月21日院會進行表決處理，並完成立法程序，各黨團同意不提出復議。

行政院如於3月2日以前函送依上開條例編製的特別預算案至立法院時，各黨團同意將其列入3月3日院會報告事項，並於同日邀請行政院長、主計長、財政部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告該預算案編製經過並備質詢。

朝野黨團協商也決定，這會期程序委員會依政黨比例由民進黨團推派11人、國民黨團推派6人、台灣民眾黨團及時代力量黨團各推派1人代表組成，名單於2月23日中午12時前送至議事處彙整，名單送交議事處後即不予更換。

此外，今天在朝野黨團協商中，各黨團也同意3月28日上午邀請捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）於立法院議場發表演講。（編輯：翟思嘉）1120210