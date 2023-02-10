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藍指長照2.0困境 籲培訓專業人才因應社會實際需求

2023/2/10 14:06（2/10 16:06 更新）
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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）、書記長謝衣鳯（左）等10日召開記者會，揭露長照2.0實施以來的3大困境，要求政府盡速檢討，也要充實相關經費、強化培訓長照專業人才，因應社會實際需求。中央社記者王飛華攝 112年2月10日
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）、書記長謝衣鳯（左）等10日召開記者會，揭露長照2.0實施以來的3大困境，要求政府盡速檢討，也要充實相關經費、強化培訓長照專業人才，因應社會實際需求。中央社記者王飛華攝 112年2月10日
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（中央社記者王揚宇台北10日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，揭露長照2.0實施以來的3大困境，要求政府盡速檢討，也要充實相關經費、強化培訓長照專業人才，因應社會實際需求。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長洪孟楷、立委費鴻泰今天召開記者會指出，隨著社會快速老化，對長照服務需求大量增加，但限於照護人力不足、相關經費不足，照護量能未符合社會需求，導致一般民眾家庭承受重大照護壓力，甚至衍生人倫悲慘事件。

國民黨立法院黨團要求，政府盡速檢討現行長照制度，充實相關經費，強化培訓長照專業人才，履行總統蔡英文的承諾，打造一個付得起、用得上、溫馨而人性的長照體系，以因應社會實際需求。

曾銘宗表示，行政院長陳建仁將新內閣定位為溫暖堅韌，面對台灣社會快速老化，最需要的就是展現其溫暖堅韌，當務之急就是把長照做好。

費鴻泰及洪孟楷提到現階段長照2.0面臨的3大困境，包括失能者難以適應、量能不足及財源不夠。

費鴻泰說，陳建仁對長照領域應該非常懂，立法院新會期即將開議，麻煩陳建仁針對這個題目好好回應，這絕對不是一件小事，而是會發生在每一個家庭的事情。

謝衣鳯表示，陳建仁宣示要提高社會韌性，但絕對不是只有撒幣而已，必須就人力需求、長照產業等全面檢討，不要想花錢了事。

此外，針對「兒子殺死久病老母」這類長照悲歌案例，法務部7日指出，兼顧法理情，提出3種修法方向，包含將緩刑條件由2年徒刑放寬為3年徒刑、修正緩起訴要件及另訂較輕獨立處罰。

洪孟楷說，世界各國都有類似的修法方向，他也會提出相關修法版本，希望在新會期進行妥適討論，也要呼籲民進黨政府，對於長照悲劇，不要做政治操作、推卸責任，而是要根本解決問題，沒有人想要看到悲劇發生。（編輯：蘇志宗）1120210

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