時力決策委員選舉 宋國鼎拿第一、網紅谷阿莫落選

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（中央社記者王承中台北12日電）時代力量第4屆決策委員選舉今天結束，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，現任黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭等人也當選；本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫則無緣進入當選名單。

時代力量指出，第4屆決策委員任期自2023年3月1日至2025年2月28日止。

時代力量9日至11日舉行第4屆決策委員選舉投票，今天在官網公告選舉結果。時代力量指出，第4屆決策委員選舉已於12日結束，本次選舉投票人數827位，投票率75%。

時代力量表示，本次選出的15位決策委員，最高票為宋國鼎，其餘依得票數排列，分別為時代力量彰化黨部主委吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、時代力量副秘書長張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫。

時代力量台北黨部主委陳志明、周偉航、時代力量新竹市議員蔡惠婷、時代力量秘書長白卿芬、時代力量新竹市議員林彥甫、前時代力量台南市議員林易瑩、現任決策委員湯茹婷、前時代力量桃園市議員簡智翔。

另外，3位候補決策委員，依得票數排列為陳慶元、高偉淇及現任決策委員王景弘。

至於日前宣布將參選決策委員引發討論的YouTuber谷阿莫（本名仲惟鼎）則排名19名，無緣進入到當選名單內。

時代力量黨章明定，決策委員會成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，任期自西元奇數年3月1日起2年，決策委員會成員互選出黨主席1人。（編輯：林淑媛）1120212