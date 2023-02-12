落選時力決策委員 谷阿莫：遺憾無法為黨革新盡心力

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（中央社記者王承中台北12日電）時代力量第4屆決策委員選舉結束，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫落選。谷阿莫表示，很遺憾沒有辦法替黨務革新盡一份心力，參選的目的在讓台灣民眾看見時代力量，這場社會實驗還沒失敗，希望選上的決策委員加倍努力。

時代力量第4屆決策委員選舉結果公布，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，現任黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭等人也當選，而YouTuber谷阿莫則無緣進入當選名單。

對於選舉結果，谷阿莫發表回應指出，很遺憾沒有辦法替黨務革新盡一份心力，但由於還是黨員身分，也有地方優秀的黨公職，會恪守自己的崗位，繼續為台灣努力，監督政府。

陳椒華則在臉書粉絲團發文指出，選舉結果出爐，感謝黨員支持，她得以繼續留任為黨服務。未來2年，她將會努力兌現政見，全力為2024不分區立委輔選，衝刺時力政黨票。（編輯：林淑媛）1120212