傳美國防部副助理部長有意訪台 邱國正：還沒確定

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）外傳美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）有意最近訪台。國防部長邱國正今天受訪表示，到目前還沒有確定，在沒得到通知之前，不會作說明。

立法院第10屆第7會期今天開議，邀請行政院長陳建仁率各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。邱國正在立法院回應媒體詢問，針對傳出蔡斯最近有意訪台時，作上述表示。

邱國正也說，任何團體或國家只要對台灣防禦作戰提出有益建言，都是很好的機會。不過，關於細節，以及對象為何，在沒得到通知之前，他不會作說明。

此外，對於蔡斯是否訪台，外交學者出身的民進黨立委羅致政接受中央社記者訪問表示：「毫無所悉」，但如果蔡斯訪台的話，這對台美在軍事合作交流上，會是很重要的一步。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇說，「蔡斯來或不來，我們無法證實也不知道」，但一個主管台海周邊安全的美國國防部官員，如果能到台灣做現場了解、直接溝通，對美國制定有關台海安全的政策提供第一手的資訊，這對台灣來說當然是正面的，「我們樂見好朋友的訪問」。（編輯：翟思嘉）1120217