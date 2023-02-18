權利回復基金會揭牌 受害者盼化解困難勇敢走出去

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（中央社記者溫貴香台北18日電）威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天揭牌，受害者代表陳欽生說，50年前被莫須有的罪名逮捕、被判了死刑，雖逃過一死還是被關了12年，毀了一生；當年一起痛苦一起激情，期待新基金化解困難，勇敢走出去。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會上午舉行揭牌儀式，基金會董事長尤伯祥致詞表示，目前已經收件超過480件，這個月底核定第一件申請案，以期能撫平受害者的傷痕，實現社會的公平正義。

受害者代表陳中統表示，條例通過後，年紀比較大的受難者都非常高興，覺得得到一點慰藉，也感謝政府的持續努力，讓難友能得到公平的賠償。

另一位受害者代表陳欽生說，50年前被莫須有的罪名逮捕、被判了死刑，雖逃過一死還是被關了12年，毀了一生。今天想到很多推動轉型正義的前輩們，當年一起痛苦一起激情，「他們已經先離我們而去了，我心裡很難過」。

他說，一直堅持真相要公開，責任要追究，道歉要真誠，期待新成立的基金會，努力化解困難，勇敢的走出去，這條路不好走，希望大家一起努力持續走下去。

內政部長林右昌致詞表示，目前轉型正義工作已經提高到行政院的高度，政府對轉型正義的重視，積極辦理基金會籌設，加速辦理賠償，以及財產返還的業務。

他說，內政部半年內全力辦理基金會的成立及相關法律的完備，也知道時間緊迫，內政部會跟基金會通力合作，加速辦理以符被害者及家屬的期待，平復歷史的傷痕才能為社會帶來寬恕與和解。

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司法院長許宗力表示，司法機關落實轉型正義，司法院轄下高等法院及分院，也設立了專庭受理受國家不法侵害的案件審理，從刑事不法擴張到行政不法的範圍，另也邀集學者、受害者前輩在法官學院講授轉型正義相關課程，讓法官對轉型正義的精神及內容有正確的了解。

隨後，行政院長陳建仁、許宗力、林右昌、行政院政委羅秉成、立委賴品妤等人共同揭牌，與會者包括台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、台灣228關懷總會、50年代白色恐怖案件平反促進會、台灣地區政治受難人互助會、政治受難團體聯合工作小組、228基金會、陳文成博士紀念基金會等代表。（編輯：林興盟）1120218