當選南投立委 蔡培慧：與環署研商優先解決垃圾問題

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（中央社記者吳哲豪、沈如峰南投6日電）當選南投第2選區立委的蔡培慧指出，下週向立院報到後，優先與環保署研商解決南投垃圾問題，協調有焚化爐縣市幫忙處理，也會請衛福部幫忙推動大型醫院進駐南投。

南投縣立委補選由民進黨提名的蔡培慧勝出，蔡培慧今天接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪，回應上任之後要推動的政見等議題；蔡培慧指出，南投垃圾堆積問題嚴重，處理垃圾雖是縣府職權，不過下週向立法院報到後，會立即和環保署研商南投垃圾問題解決方案，希望環保署幫忙協調有焚化爐的縣市幫忙處理。

蔡培慧表示，競選時提出大型醫院進駐南投政見，為實現承諾，也會請衛福部幫忙；至於有關調整老人年金及老農津貼政見，在競選期間曾向行政院長陳建仁及副院長鄭文燦報告，等到進入立法院後也會繼續追蹤。

蔡培慧說，副總統賴清德陪她前往宮廟參拜都有做功課，致詞時把每間宮廟歷史淵源，以及地方上問題都說得很清楚，也讓大家知道蔡培慧深入了解地方，能夠幫忙解決問題，藉此慢慢打動鄉親獲得認同。

在蔡培慧勝出南投縣第2選區立委補選後，立法院長游錫堃回到宜蘭參加地方活動受訪時說，蔡培慧的堅韌與關心農村的溫暖，符合行政院長陳建仁的理念訴求，相信有助於陳建仁施政。

游錫堃指出，蔡培慧獲得博士學位後曾在大學教書，還下鄉到南投蹲點，也曾擔任過台灣農村陣線秘書長與發言人，長期關心農村，過去曾參選失敗後也不放棄再參選，展現堅韌精神；蔡培慧能夠當選，相信有助陳建仁施政。（編輯：陳仁華）1120306